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陳家欽取消南下高雄弔唁行程 黃明昭枯等半小時

聯合報／ 記者林保光／即時報導

盛傳可望接警政署長的高雄市警察局長黃明昭，今天參加航警局主秘父喪告別式。記者林保光／攝影
盛傳可望接警政署長的高雄市警察局長黃明昭，今天參加航警局主秘父喪告別式。記者林保光／攝影
警政署長陳家欽將在6月30日提前退休，原訂今天南下高雄，參加航空警察局主任秘書梁東山父喪告別式；可望接任警政署長的高雄市警察局長黃明昭也前往參加弔唁，但是，陳臨時取消行程，陳、黃2人未同框。

陳家欽自提前退休的消息傳開，除了昨天參加內政部治安會報，未公開露面，外傳他原訂今天南下高雄，參加梁東山父喪告別式，不過，他並未現身。據了解，他請人轉告喪家，表示臨時另有要事，無法參加告別式。

黃明昭今天上午9點30分抵達告別式會場，弔唁過後，沒即離開，獨自坐在會場未發一語，枯坐半小時後，直到公祭結束才離開，未等到陳家欽。

黃明昭離去時，說不知道署長要來，對於是否接署長，仍表示「沒被告知」。

航空警察局長鄭明忠今天輕車簡從，參加告別式，與在場舊識及同事們點頭回應。對於黃明昭若升任署長，他可能是接任高雄市警察局長的傳言，表示「上面沒有跟他說過，遵從長官安排」。

高雄市警察局長黃明昭今天參加航警局主秘父喪告別式，枯等不到警政署長陳家欽。記者林保光／攝影
高雄市警察局長黃明昭今天參加航警局主秘父喪告別式，枯等不到警政署長陳家欽。記者林保光／攝影
航空警察局長鄭明忠（左二）今天輕車簡從，到高雄參加航警主秘父喪告別式。記者林保光／攝影
航空警察局長鄭明忠（左二）今天輕車簡從，到高雄參加航警主秘父喪告別式。記者林保光／攝影

告別式 警察 陳家欽

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