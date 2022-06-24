不滿被逼車 火爆男當街罵五字經持棍砸車 立刻被送辦

劉男車輛後視鏡遭砸毀。記者李隆揆／翻攝 台北市中山區近日有2名汽車駕駛發生行車糾紛，1人趁停等紅燈時持棍下車砸毀對方汽車後視鏡，並大聲辱罵「X你娘XX」，經被害駕駛報警提告，警方昨通知犯嫌到案，其對犯行坦承不諱，警詢後依毀損、公然侮辱罪嫌送辦。

警方調查，31歲張姓男子6月22日下午6時許駕駛汽車行經台北市中山區八德路二段，與同樣駕駛汽車的40歲劉姓男子發生行車糾紛，劉男趁2車停等紅燈時下車，當街對張男爆粗口辱罵「X你娘XX」，並持甩棍砸毀張男車輛後視鏡，待張男下車持手機錄影蒐證，劉男隨即返回車上，駕車逃逸。

據悉，劉男曾涉強盜、毒品案，與張男互不相識，但當天因不滿張男逼車，與張爆發行車糾紛，憤而當街砸車、爆粗口，整個過程被民眾拍下上傳網路。