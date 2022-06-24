「杯測師」挨撞失去嗅覺？台中女求償近千萬法院駁回

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影 台中歐姓女子騎腳踏車違規遭林姓騎士撞傷，她稱領有「杯測師」證照但因車禍導致嗅覺喪失，無法從事月領10萬高薪工作，一共對林求償近1000萬元；但法院認為，歐本身有肥厚性鼻炎，且事故後8個月才診斷失去嗅覺，應和車禍無關，且她要負70%肇責，認為求償無據駁回，可上訴。

檢警調查，林男2021年2月12日騎機車經健行路未注意車速，和騎腳踏車違規的歐女碰撞，案發後留在原地接受警方調查，刑事審酌林過失、女子本身也違規行駛於行人穿越道等，依過失傷害罪各判2人拘役40日、30日。

歐女再提刑事附帶民事損害賠償，主張自己遭林撞傷後腦震盪、全身多處擦挫傷，甚至導致嗅覺喪失，依工作損失36萬元、照顧母親費用22萬元，並稱自己領有杯測師證照，月薪可達10萬元，根據至退休年資求償680萬元，及精神撫慰金、醫療費等，一共求償992萬7076元。

林男抗辯稱，歐女傷勢並無舉證明確，且她鼻腔兩側有慢性肥厚性鼻炎，本就會導致嗅覺喪失，和本件車禍沒有關係，也認為她從原本工作單位離職是個人因素，且案發時她從事餐務洗滌員，實際也無從事杯測師工作，薪資水平也是參考新聞資料的，主張駁回。

台中地院查，歐女曾因兩側潮濕慢性肥厚性鼻炎就醫，但距離車禍後8個多月才被診斷出嗅覺喪失，難認和車禍有因果關係，其餘傷勢也未明確舉證。

法院認為，而歐女雖有提出杯測師證照，但她嗅覺喪失的診斷難認和車禍具有相當因果關係，歐也自述並為實際從事杯測師工作，認為她該部分請求無據。另審酌求償醫療、工作損失及精神撫慰金應以24萬2971元為適當。

法院也考量，歐女騎腳踏車沿人行道穿越馬路應負70%肇責，加上林男也對歐女求償50萬元，經互為抵銷後，認定歐女求償無依據，予以駁回。