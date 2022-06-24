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國道中山高嘉義系統交流道大貨車翻落邊坡 幸無人傷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

國道中山高南向272公里左側處上午7點45分，林姓男子駕駛的營業大貨車，疑因未依規定減速，碰撞匝道內側護欄及標誌桿，致車輛失控翻落邊坡，所幸無人受傷。記者魯永明／翻攝
國道中山高南向272公里左側處上午7點45分，林姓男子駕駛的營業大貨車，疑因未依規定減速，碰撞匝道內側護欄及標誌桿，致車輛失控翻落邊坡，所幸無人受傷。記者魯永明／翻攝
國道中山高南向272公里左側處（嘉義系統南往東向出口匝道），上午7點45分，林姓男子駕駛的營業大貨車，行駛嘉義系統南往東向出口匝道，疑因未依規定減速，碰撞匝道內側護欄及標誌桿，致車輛失控翻落邊坡，所幸無人受傷。

國道警察調查，國道1號南向272公里（嘉義系統南往東向出口匝道），上午7點45分，一輛林姓男子駕駛的營業用大貨車，行駛嘉義系統南往東向出口匝道，疑因未依規定減速，碰撞匝道內側護欄及標誌桿，致車輛失控翻落邊坡，現場無人受傷，現場目前拖吊中，不影響車流。

嘉義縣消防局未接獲報案，林姓駕駛人自行脫困，飽受驚嚇，國道警察呼籲用路人開車進入匝道務必減速慢行，注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，維護自身及他人的行車安全。

國道中山高南向272公里左側處上午7點45分，林姓男子駕駛的營業大貨車，疑因未依規定減速，碰撞匝道內側護欄及標誌桿，致車輛失控翻落邊坡，所幸無人受傷。記者魯永明／翻攝
國道中山高南向272公里左側處上午7點45分，林姓男子駕駛的營業大貨車，疑因未依規定減速，碰撞匝道內側護欄及標誌桿，致車輛失控翻落邊坡，所幸無人受傷。記者魯永明／翻攝
國道中山高南向272公里左側處上午7點45分，林姓男子駕駛的營業大貨車，疑因未依規定減速，碰撞匝道內側護欄及標誌桿，致車輛失控翻落邊坡，所幸無人受傷。記者魯永明／翻攝
國道中山高南向272公里左側處上午7點45分，林姓男子駕駛的營業大貨車，疑因未依規定減速，碰撞匝道內側護欄及標誌桿，致車輛失控翻落邊坡，所幸無人受傷。記者魯永明／翻攝

嘉義 國道 警察

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