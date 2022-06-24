酒駕陪乘「連坐罰」罰鍰提高 淡水警加強取締酒駕惡行

淡水警方從今年一月開始至今，共取締酒後駕車及移送公共危險罪計165件。記者曾伯愷／翻攝 道路交通管理處罰條例，針對酒駕加重罰責，已於今年3月31日上路。酒駕累犯不但可公布姓名、照片外，酒駕同乘者「連坐罰」，最低罰鍰也從600元提高到6000元。新北市淡水警分局表示，截至今年6月，取締酒後駕車及移送公共危險罪共計165件，呼籲駕駛人勿酒後駕車害人害己。

淡水警分局表示，針對酒後駕車，道路交通管理處罰條例修法新制，已提高罰責，包括原本酒駕、拒絕酒測累犯認定從5年延長為10年，10年內酒駕或拒絕酒測2次以上等累犯可公布姓名、照片等。

提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從原本的600至3000元罰鍰提高到6000至1萬5000元；另外車主明知駕駛人酒駕而不禁止駕駛者，比照酒駕初犯同罰並吊扣車輛牌照2年。

淡水警方指出，為遏止酒後駕車行為，從今年一月開始至今，針對淡水、三芝地區易酒駕、易肇事路段，已派員到場加強攔檢稽查，統計共取締酒後駕車及移送公共危險罪計165件。

警方提醒，酒後除應以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」或「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意隔日之宿醉仍會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力。最後呼籲民眾平時即應要注意路口交通安全、停讓行人，切勿任意違規，共同守護用路人行的權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康