快訊

烏克蘭終成歐盟候選國！澤倫斯基大讚：歷史性一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕陪乘「連坐罰」罰鍰提高 淡水警加強取締酒駕惡行

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

淡水警方從今年一月開始至今，共取締酒後駕車及移送公共危險罪計165件。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方從今年一月開始至今，共取締酒後駕車及移送公共危險罪計165件。記者曾伯愷／翻攝
道路交通管理處罰條例，針對酒駕加重罰責，已於今年3月31日上路。酒駕累犯不但可公布姓名、照片外，酒駕同乘者「連坐罰」，最低罰鍰也從600元提高到6000元。新北市淡水警分局表示，截至今年6月，取締酒後駕車及移送公共危險罪共計165件，呼籲駕駛人勿酒後駕車害人害己。

淡水警分局表示，針對酒後駕車，道路交通管理處罰條例修法新制，已提高罰責，包括原本酒駕、拒絕酒測累犯認定從5年延長為10年，10年內酒駕或拒絕酒測2次以上等累犯可公布姓名、照片等。

提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從原本的600至3000元罰鍰提高到6000至1萬5000元；另外車主明知駕駛人酒駕而不禁止駕駛者，比照酒駕初犯同罰並吊扣車輛牌照2年。

淡水警方指出，為遏止酒後駕車行為，從今年一月開始至今，針對淡水、三芝地區易酒駕、易肇事路段，已派員到場加強攔檢稽查，統計共取締酒後駕車及移送公共危險罪計165件。

警方提醒，酒後除應以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」或「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意隔日之宿醉仍會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力。最後呼籲民眾平時即應要注意路口交通安全、停讓行人，切勿任意違規，共同守護用路人行的權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

淡水警方宣導酒後不駕車。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方宣導酒後不駕車。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方宣導酒後不駕車。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方宣導酒後不駕車。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方加強取締轄區酒駕情事。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方加強取締轄區酒駕情事。記者曾伯愷／翻攝

酒駕 淡水

延伸閱讀

行政院通過刑法修正草案 法務部：嚴懲毒駕如同酒駕

淡水炫富女3度無照酒駕前科多！開BMW撞飛工人 1日衝萬筆聲量

男確診居隔竟還酒駕騎車外出 攔查警嚇傻 幸快篩陰

炫富女遭羈押秒問「有吃的嗎」 酒駕害命卻吃飽睡好

相關新聞

北投追逐砸車案 4男到案稱「行車糾紛」警持續犯案動機

台北市北投區昨午發生汽車追逐、砸車案，警方介入偵辦，今晨將涉案王姓男子等4人帶查緝到案，4人供稱事件起因為行車糾紛，警詢...

Line隨機被加好友騷擾噁追 女封鎖男換帳再騷挨告

新北市一名女子小葳（化名），日前被陌生男子line加好友騷擾追求，女子當下雖封鎖該男帳號，但接下來兩天又被其他帳號加友騷...

國三南二高烏山頭北上路段五車追撞 三人受傷車流回堵

國道3號南二高北上331.1公里處靠近烏山頭交流道路段，上午8點多左右發生5輛車追撞事故，3人受傷、其中一名轎車駕駛受困...

國道中山高嘉義系統交流道大貨車翻落邊坡 幸無人傷

國道中山高南向272公里左側處（嘉義系統南往東向出口匝道），上午7點45分，林姓男子駕駛的營業大貨車，行駛嘉義系統南往東...

酒駕陪乘「連坐罰」罰鍰提高 淡水警加強取締酒駕惡行

道路交通管理處罰條例，針對酒駕加重罰責，已於今年3月31日上路。酒駕累犯不但可公布姓名、照片外，酒駕同乘者「連坐罰」，最...

太強了！百歲人瑞日正當中散步 曬昏頭幸遇警救人

雲林縣口湖鄉一名瘦小林姓老阿嬤，昨天中午日正當，十分炎熱，在家裡悶得慌，獨自到附近散步想吹風消暑，不料烈日難擋，她熱汗直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。