北投追逐砸車案 4男到案稱「行車糾紛」警持續犯案動機

台北市北投區昨午發生汽車追逐、砸車案，警方介入偵辦，今晨將涉案王姓男子等4人帶查緝到案，4人供稱事件起因為行車糾紛，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌送辦，持續清查有無其他犯案動機。

警方調查，38歲陳姓男子昨午4時許駕駛汽車載送30歲林姓男子，自洲美快速道路下大度路閘道，突遭後方車輛追撞，陳急忙靠邊停車，未料後方2輛汽車下來3名男子持棍棒猛砸陳男車輛，2人因此遭碎玻璃割傷，所幸無大礙。

砸車犯嫌犯後分駛2車逃逸，其中1車因先前撞擊而拋錨，駕駛路邊棄車後由另輛汽車接應離開，該車隨即轉往新北市淡水區方向逃逸。

轄區警方漏夜偵辦，以車追人，今晨0時許循線查獲涉案的23歲王男、25歲范男，21歲陽男及36歲謝男到案，確認案發當時是由王男駕車衝撞陳男車輛、范男駕車接應離開，過程配合陽、謝2人砸車。

據悉，王等4人到案一致供稱，雙方衝突是因行車糾紛，否認先前認識被害2人，陳、林2人也稱未與人結怨，不認識王等人，但當街攔車、砸車顯有針對意味，相關人等也曾有涉刑案紀錄，警方不排除雙方先前已有恩怨，才會加以報復。