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太強了！百歲人瑞日正當中散步 曬昏頭幸遇警救人
雲林縣口湖鄉一名瘦小林姓老阿嬤，昨天中午日正當，十分炎熱，在家裡悶得慌，獨自到附近散步想吹風消暑，不料烈日難擋，她熱汗直流疑似中暑致體力不支，全身發軟，所幸北港分局金湖派出所巡邏員警經過，看到路邊阿嬤有氣無力招手，趕緊上前搭救，將她送回家後得知阿嬤已高齡101歲，警員無不驚呼「老人家太強了！」。
家住口湖鄉台子村蚶寮的林姓阿嬤，雖已是百歲人瑞，但身體健朗，行動伶俐，平日也有散步習慣，昨天中午12點左右，用完餐覺得家裡很悶熱，想外出透透氣，盡管烈日當空，十分炎熱連年輕人都受不，但老人家仍獨自出外散步。
阿嬤平日雖體力好，但仍難敵酷熱，愈走頭愈發昏，走離家一段路之後，雙腳無力，走路重心不穩搖搖晃晃，適逢警車路，阿嬤還使力招手，警員李政倫、曾冠傑緊急煞車，跑過去探，發現阿嬤已全身無力，趕緊攙扶阿嬤緩步坐上巡邏車休息，等阿嬤回過，再問她家住何。
員警也透過警政系統查詢，趕緊將阿嬤送回家，一到宣才發現阿嬤是民國9年出生的百歲人瑞，今年高齡101歲，兩人驚呼「阿嬤您太強了，都已百歲還透中午出去走路，太危險了，散步最好選在下午比較涼快的時間」。家屬感謝，阿嬤體力漸漸恢復也感謝警察，老人家說，年紀大，體力不如前，謝謝少年家相救。
北港分局長蔡培元得知2名員警，機警即時搭救百歲人瑞表示肯定，並呼籲最近天氣炎熱，要多留意年長者的行動和身體，若有緊急狀況可撥打110請警方就近到場協助，免生意外。
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