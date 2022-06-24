聽新聞
test
0:00 / 0:00
Line隨機被加好友騷擾噁追 女封鎖男換帳再騷挨告
新北市一名女子小葳（化名），日前被陌生男子line加好友騷擾追求，女子當下雖封鎖該男帳號，但接下來兩天又被其他帳號加友騷擾，甚至傳訊「我要跟你發生xxx」等噁心訊息，女子不堪被持續騷擾、恐嚇截圖向警報案，警方目前依違反跟蹤騷擾、性騷擾申訴及恐嚇等罪偵辦中。
據了解，被害女子小葳（化名），上周五（17日）凌晨零時許，突傳來line叮咚聲響，小葳拿起手機滑點螢幕一看，見一名陌生帳號加她好友。因小葳line未關閉自動加入好友設定，正要傳訊詢問陌生人。不料，該陌生帳號先傳「我想跟妳交往」「跟我交往」嚇得小葳趕緊封鎖該帳號。
封鎖後的小葳陷入恐懼，心理臆想著，不會是日前拼命追她不成的男性友人所為？孰料，翌日（18日）小葳又被另一個帳號加她好友，這回對方傳來「我想要跟妳發生關係」「我們來一砲」「跟我交往」等噁心訊息，小葳趕緊把帳號封鎖。
沒想到周日（19日）12時許，小葳三度被陌生帳號加她好友，這次對方再傳來「我想要跟妳發生關係」「我們來一砲」「跟我交往」等噁心訊息。
接連三天被騷擾，且訊息用語幾近相同，讓小葳懷疑可能是想追她的男性友人所為，立即將騷擾訊息截圖，並於周日（19日）當晚8時許，到轄區派出所報案，警方受理，目前依違反跟蹤騷擾、性騷擾申訴及恐嚇偵辦。後續查明嫌疑人後,將依法通知他到案說明，並開立書面告誡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言