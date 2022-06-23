北投當街追車砸車案 警鎖定犯嫌以車追人中
台北市北投區今午發生汽車追逐、攔車砸車事件，被害車輛2名男子遭碎玻璃割傷，數名犯嫌犯後逃逸，警方目前已鎖定犯嫌身分，正以車追人當中，雖被害人稱近期未與人結怨，但警方不排除涉案雙方先前有恩怨糾紛，今才當街追車報復。
警方下午4時57分獲報，北投區中央北路三段有車輛追逐，員警到場發現，現場僅剩2輛涉案車輛，初查已有1輛汽車逃離現場，被害車輛駕駛及乘客2人遭碎玻璃割傷，無大礙，隨員警返回警所釐清案情。
據悉，38歲陳姓男子下午駕駛汽車載送30歲林姓男子，自洲美快速道路下大度路閘道時，遭後方2輛汽車追逐並衝撞車尾，陳男車輛遭撞後駛向路邊停靠，後方2輛車又下來約3名男子，持球棒砸毀車窗，隨後駕車逃逸，其中1車故障無法行駛，由另輛車接應離開。
陳、林2人供稱，近期並未與人結怨，不知為何遭人追車、砸車。警方表示，目前已鎖定涉案人員身分，正以車追人當中，全案後續將朝聚眾鬥毆、傷害、毀損罪方向偵辦。
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