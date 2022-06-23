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桃園自來水管破裂大水衝開路面 臨時供水站3處

中央社／ 桃園23日電

桃園市桃園區桃鶯路450號前，今天上午發生地下自來水管破裂，大量的水衝開路面湧出；桃園市政府表示，目前由自來水公司進行搶修，停水施工期間開設3處臨時供水站。

桃園市政府工務局下午發布新聞稿表示，桃園區桃鶯路450號附近，上午11時發生自來水公司大湳淨水廠大管破裂，造成路面淹水，市府養工處已在第一時間通知自來水公司關閉水源，市府道管中心也已同步通知相關管線單位，派員至現場協助。

工務局表示，目前由自來水公司進行搶修中，並提供3處臨時供水站，包括樹仁三街68號里辦公室、延平路147號婦女館、陽明公園（建新街長沙街口），民眾可視需求前往，現場也由警方協助進行交通管理，暫時封閉桃鶯路樹仁三街至大仁路口。

自來水公司第二區管理處在網站公告，預計在明天下午1時完成搶修，停水施工期間影響區域包括桃園區建國里、福安里、福林里、南門里、大樹里、大豐里、豐林里、雲林里、玉山里、萬壽里、大林里。龜山區山德里、青山路二段、山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄、龜山工業區縱貫鐵路以西（桃園後站方向）。

桃園 停水

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桃園自來水管爆裂 養工處：提供3處臨時供水站

影╱桃園自來水管爆裂 路面宛若月球表面

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