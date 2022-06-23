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中國船闖苗栗外海 海巡登檢發現20噸豬肉製品

中央社／ 台中23日電

一艘中國籍漁船，昨天下午被台灣漁民發現闖入苗栗外海，海巡署立即派遣巡防艇到場，經登船檢查，查獲20噸豬肉製品，因越界明確，已將船隻與船上4人拖返台中港偵辦。

海巡署艦隊分署台中海巡隊今天發布新聞稿表示，22日下午4時多，接獲海巡署第四巡防區指揮部轉黃姓漁民報案指稱，於苗栗龍鳳漁港外海18浬處，發現有中國漁船出沒。

台中海巡隊獲報後，立即派遣巡防艇前往現場，當天晚間6時25分，於苗栗白沙屯西方20.6浬，發現1艘中國籍「無船名」漁船，因無作業形跡可疑，隨即由海巡人員著全套防疫裝備登檢。

經清查船上，計有中國籍船長張男與船員共4人，鐵殼船體約100噸，船上載運約20噸豬肉製品，但實際數量仍須完成清艙才能確認。

據此船船長表示，於20日上午6時，自中國福建省東浦港出港。因船隻非法越界事實明確，海巡隊依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，將張男等4人押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

海巡隊指出，由於目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業。

海巡隊說明，本次扣留中國籍漁船船上人員，初步量測體溫均正常，進港後將張男等4人送往童綜合醫院梧棲院區實施PCR檢測，檢測結果4員均為陰性。海巡隊依防疫規定，實施人船消毒工作，另通知農委會動植物防疫檢疫局台中分局，派員進行二次清消，以防疫病境外移入。

海巡署呼籲，民眾若發現海上任何不法，請撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。

海巡署 漁民 非洲豬瘟

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