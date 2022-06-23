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騎士逕自騎切內車道 釀三車追撞1人命危
新北市吳姓女子，今天清晨騎車經過新莊區中華路三段與中央路口，疑從外車道切往內車道騎行，遭後方林男所騎機車追撞，吳女連人帶車滑摔倒地，再被後方另輛陳男所騎機車追撞，當場造成吳女顱內出血，送醫後未脫離險境留院治療，至於確切肇事原因有待調查釐清。
據了解，吳姓女子（32歲）今天清晨6時許，騎乘機車路經新莊區中華路三段與中央路口，吳女疑從外車道切騎至外車道，遭林男（44歲）所騎乘機車從後追撞，導致吳女連人帶車滑摔倒地，再遭後方另輛陳男（48歲）所騎乘的機車追撞。
警消獲報趕抵，經檢視吳女沒有生命徵象，林、陳兩男則肢體輕微擦挫傷，緊急協助吳女送醫急救，目前仍未脫離險境。事後警方對肇事三方酒測，吳女抽血檢測中，林、陳兩男則無酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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