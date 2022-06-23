騎士逕自騎切內車道 釀三車追撞1人命危

新北市吳姓女子，今天清晨騎車經過新莊區中華路三段與中央路口，疑從外車道切往內車道騎行，遭後方林男所騎機車追撞，吳女連人帶車滑摔倒地，再被後方另輛陳男所騎機車追撞，當場造成吳女顱內出血，送醫後未脫離險境留院治療，至於確切肇事原因有待調查釐清。

據了解，吳姓女子（32歲）今天清晨6時許，騎乘機車路經新莊區中華路三段與中央路口，吳女疑從外車道切騎至外車道，遭林男（44歲）所騎乘機車從後追撞，導致吳女連人帶車滑摔倒地，再遭後方另輛陳男（48歲）所騎乘的機車追撞。