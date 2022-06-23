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開賓士車到超商不付錢搶走346元商品 男子搶奪罪嫌送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

宜蘭一名何姓男子獨自開賓士車到花蓮旅遊，今天路過新城鄉某超商，購買346元的飲料、飯糰，不付錢就搶走商品，警方獲報，在華富街攔下他的賓士車，何男落網時神情恍惚，辯稱「忘記付錢」，全案依搶奪罪嫌送辦。

新城警分局今天清晨6時36分獲報，超商店員指出，一名男子到超商買飲料、飯糰，沒結帳就放入購物袋要帶走。店員立刻制止，告知沒付錢不能拿走商品，男子表示「忘了付錢」，還加碼再買兩包菸，店員結算總消費金額346元，不料男子仍不付錢。

店員察覺有異，立即把所有商品收走，此時男子走被超商收銀檯，強行拿走店員手上的物品後離去；超商店員追出店外，發現男子駕駛的是黑色賓士車，記下車牌號碼報案。

新城警分局副分局長張思親表示，同仁獲報後，立即回報勤務中心，通知線上警力協助攔查，北埔派出所員警上午10時35分在大漢村華富街，看見車號相符的黑色賓士車，上前攔查，並在支援警力協助下，在民有街順利攔下賓士車，並在車上副駕駛座查獲從超商搶走的飯糰和香菸等物品，經查，賓士車為何姓男子所有。

據了解，何男否認行搶，供稱是忘記付錢，但神情恍惚，講話斷斷續續，對警方的詢問也是答非所問，警詢後，除依搶奪罪嫌將何男移送花蓮地檢署偵辦，也因何男狀況有異，將他送醫。

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何姓男子（中）開賓士車到超商消費，買了346元物品未結帳，就從店員手中搶走離去，被依搶奪罪嫌送辦。記者王燕華／翻攝
何姓男子（中）開賓士車到超商消費，買了346元物品未結帳，就從店員手中搶走離去，被依搶奪罪嫌送辦。記者王燕華／翻攝

超商 花蓮

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