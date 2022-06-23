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台中第二市場點餐衝突釀1死 警方追緝逃逸10人

中央社／ 台中23日電

台中市第二市場內一家小吃店，今天清晨疑因顧客點餐糾紛爆發肢體衝突，警方到場將受傷5人送醫，其中1人傷重死亡，行凶一方10人犯案後逃逸，警方依殺人等罪深入追查。

台中市警察局第一分局告訴中央社記者，今天上午6時21分獲報，台灣大道一段台中市公有第二零售市場內，有多人肢體衝突，警方獲報到場，發現已無糾紛情事，並將受傷的31歲黃男、32歲陳男、41歲吳男、34歲李女及30歲陳女5人送醫救治。

其中黃男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往澄清醫院平等院區急救後，仍因傷重不治，其餘人等皆無生命危險。

警方初步調查，黃男等5人前往小吃店用餐時，遭遇另一方人馬約10人，雙方並不認識，疑因點餐糾紛發生口角衝突，黃男等5人遭對方以桌椅等物毆打後，行凶一方立即分乘3輛車離去，現場可見桌椅傾倒，地面甚至有血跡，一片狼藉。

警方表示，現已掌握車輛，以車追人，全案已鎖定特定犯嫌，朝殺人、妨害秩序罪方向追緝中。

台中市 殺人 小吃

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