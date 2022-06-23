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彰化警員涉賭喝花酒 被記1大過1小過列汰除

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化洪姓警員因涉及賭場違紀被調動，沒想到近日又被檢舉到有女侍作陪的KTV喝花酒，彰化縣警察局調查屬實，今記洪警1大過1小過，連同之前涉足賭場違紀劣跡，累積處分記2大過、3小過，目前「留校察看」，洪員已被警局將列為汰除對象。

洪員是芳苑人，在警界服務近20年，長期在南彰化服務，因連續出包，被調離家鄉，目前在彰化分局服務，離家車程超過1個小時。

洪員日前被網友在臉書社團「靠北男友／老公」貼文爆料，指控他經營賭場，涉及家暴，並涉足不妥當場所，彰化分局指出，洪員先前在溪湖分局服務涉及參與職業賭場賭博，目前還在調查中，與女子不正當感情交往，雙方互控家暴，芳苑分局受理報案後，移送彰化地檢署偵辦。

今年6月6日調彰化分局中正派出所，報到當天就被分局長王國峯盯上，再三告誡他要修正上班態度，更不准進出違反風紀場所，沒想到卻又遭民眾檢舉近期涉足有女陪侍KTV喝花酒，分局調查屬實，警察局召開考績會核定記1大過、1小過。

彰化分局強調，洪員私生活和家暴領域第一時間調職處分，但調職後又不思悔改，已不適任警察職務，警方持續調查洪員是否參與經營職業賭場，若確有相關事證，將移送地檢署偵辦，並依規定嚴懲。

彰化分局洪姓員警被爆料涉及不良場所，被警察局列為淘汰對象。圖／翻攝臉書
彰化分局洪姓員警被爆料涉及不良場所，被警察局列為淘汰對象。圖／翻攝臉書

賭場 警察

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