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西濱公路南下苗栗通霄新埔路段 又有大量土方散落
西濱公路南下苗栗通霄新埔路段外側車道，昨清晨5點左右有用路人報案指稱，車道上有大量散落土方阻礙交通，轄區警方獲報後立刻到場交管示警，並通報公路總局善後，今天上午警方也循線約談肇事駕駛到案說明開罰。
本月3日凌晨，同一路段也曾發生載運廢棄物大貨車，掉落爛泥油污，造成後方有8輛車陸續打滑連環撞，釀6人受輕傷送醫。昨清晨警方獲報新埔匝道附近外側車道散落大量土方，嚴重影響來往車輛安危。
通霄分局埔口派出所員警立即馳赴現場，因正值晨昏現場視線不佳，立即擺放交通錐、開啟巡邏車警示燈警示，現場疏導來往車輛避免二次事故發生，並通報公路總局苗栗工務段到場清除作業。
警方表示，現場雖未造成任何人員、車輛受傷（損），但所散落大量土方約80公尺長距離，讓行經該路段南下車輛只能利用內側車道通行，造成用路人相當不便，現場經歴約6小時，才順利將車道土方清除。
事故發生後，警方也迅速循線調閱監視系統，找到肇事大貨車車主，今天上午通知駕駛到案說明，依道路交通管理處罰條例「汽車行駛高速公路、快速公路載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰緩」製單告發。
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