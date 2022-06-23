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9500元房租契約搞不定 房客出拳打傷房東被告了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名陳姓男子今年2月間以9500元承租三民區一間房屋，陳男想續約租房，今晨和房東相約協調，雙方疑因房租問題談不攏，發生口角，陳男憤而出拳毆傷房東，警方獲報到場，救護員將受傷房東送醫，幸僅輕微擦挫傷，因房東堅持提告，房客被依傷害罪嫌送辦。

警方指出，陳姓男子（26歲）今年2月21日間向陳姓房東（30歲）承租位於三民區的房屋，雙方約定月租金9500元，由於陳男打算再續約租房，昨深夜和房東相約至前鎮區二聖一路協調。

雙方談至今天凌晨零時10分許，因租約內容和租金談不攏，陳男認為房東刻意刁難，雙方起口角衝突後，陳男出拳打傷房東，警消獲報到場處理，因陳男手腳擦挫傷，救護員先將他送醫治療。

受傷的房東事後堅持對陳男提出傷害告訴，警詢後，依傷害罪嫌將陳男移送法辦。

高雄陳姓房客和房東因續租房問題相約協調，陳男認為房東刻意刁難，雙方起口角衝突後，陳男出拳打傷房東，警消獲報到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓房客和房東因續租房問題相約協調，陳男認為房東刻意刁難，雙方起口角衝突後，陳男出拳打傷房東，警消獲報到場處理。記者石秀華／翻攝

房東 傷害罪 救護員

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