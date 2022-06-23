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越南籍移工逃逸11年 到養生館消費栽在萬華警手裡
越南籍逃逸移工阮姓男子，逃逸11年之久，卻在來北市萬華區養生館消費時，遇上警察盤查，阮男狂奔逃離，在二次回來養生館時，被埋伏在場的員警逮捕，栽在萬華分局手中。
警方表示，32歲的阮男，12年前到宜蘭一帶工作，但卻因想在台灣賺更多錢，隔年便選擇逃逸，四處打零工至今。
阮男沒想到昨天晚上到萬華區養生館消費時，遇上正在執行臨檢勤務的萬華警分局東園街派出所員警，阮男一見警方上門，就馬上從後門逃逸，以百米速度狂奔遠去。
員警查捕不及，但見到阮男隨身物品都還留在養生館內，便在外佈線埋伏，果然約30分鐘後，阮男重回養生館，警方見到阮形跡可疑、眼神閃爍就上前盤查，阮又跑走，員警也被阮的舉動嚇了一大跳，跟上將他壓制，帶回派出所內。
阮男辯稱，自知是逃逸移工身份，若被警察抓到會很麻煩才想逃跑。警詢後全案依違反入出國及移民法，函送移民署台北專勤隊及相關單位續辦。
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