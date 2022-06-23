快訊

1歲男嬰急救中！兩30多歲男都打完三劑 發病三天內死亡

直播／本土今增4萬8283例、死亡166人 整體疫情下降7.5%

兄弟大飯店廚房竄濃煙 警消急疏散人員撲救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南籍移工逃逸11年 到養生館消費栽在萬華警手裡

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

越南籍逃逸移工阮姓男子，逃逸11年之久，卻在來北市萬華區養生館消費時，遇上警察盤查，阮男狂奔逃離，在二次回來養生館時，被埋伏在場的員警逮捕，栽在萬華分局手中。

警方表示，32歲的阮男，12年前到宜蘭一帶工作，但卻因想在台灣賺更多錢，隔年便選擇逃逸，四處打零工至今。

阮男沒想到昨天晚上到萬華區養生館消費時，遇上正在執行臨檢勤務的萬華警分局東園街派出所員警，阮男一見警方上門，就馬上從後門逃逸，以百米速度狂奔遠去。

員警查捕不及，但見到阮男隨身物品都還留在養生館內，便在外佈線埋伏，果然約30分鐘後，阮男重回養生館，警方見到阮形跡可疑、眼神閃爍就上前盤查，阮又跑走，員警也被阮的舉動嚇了一大跳，跟上將他壓制，帶回派出所內。

阮男辯稱，自知是逃逸移工身份，若被警察抓到會很麻煩才想逃跑。警詢後全案依違反入出國及移民法，函送移民署台北專勤隊及相關單位續辦。

越南籍阮男逃逸11年後，到養生館消費栽在萬華分局手裡。記者邱奕能／翻攝
越南籍阮男逃逸11年後，到養生館消費栽在萬華分局手裡。記者邱奕能／翻攝

移民署 警察 移工 越南

延伸閱讀

萬華「回加蚋涼季」開跑 黃珊珊：成立專案協助振興

萬華開發公司槍擊案 大同區角頭吳明達涉買凶殺人…警逮11嫌

萬華三家按摩館被砸 警逮主嫌並追緝其餘共犯

北市萬華3養生館陸續遭砸店 警速逮主嫌到案

相關新聞

兄弟大飯店廚房竄濃煙 警消急疏散、撲救中

位在台北市松山區南京東路、復興北路口的兄弟大飯店，2樓廚房今午冒出濃煙，台北市消防局表示，目前已派員到場撲救，緊急疏散人...

大人偷小孩珍藏的寶可夢卡 裝傻跳針辯不知情遭警打臉

高雄李姓男子日前帶著孩子，到楠梓區某賣場玩寶可夢遊戲機，但苦心蒐集45張卡，遭36歲黃姓男子拿到賣場內櫥櫃藏匿，警方獲報...

爆血管也要吃！台中滷肉飯6年前就曾遭開槍 今鬥毆1死

台中第二市場知名滷肉飯今天清晨傳出打死人衝突，2方人馬疑似酒後點餐衝突，其中一方10多人拿木頭桌椅亂歐猛砸，當場把另一方...

越南籍移工逃逸11年 到養生館消費栽在萬華警手裡

越南籍逃逸移工阮姓男子，逃逸11年之久，卻在來北市萬華區養生館消費時，遇上警察盤查，阮男狂奔逃離，在二次回來養生館時，被...

台南安南工地驚傳意外 工人跌落3公尺深地下層

台南市安南區海佃路一段附近工地現場，今天上午11時25分傳出墜落意外，年約65歲男子不慎掉落深及3公尺地下層，台南市救災...

汽車與機車車禍釀火燒車 汽車駕駛確診

屏東縣消防局21日上午10點接獲報案，鹽埔鄉大山街路段發生車禍，車輛起火燃燒，到場發現是汽車與機車發生車禍，汽車火燒車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。