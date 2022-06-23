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汽車與機車車禍釀火燒車 汽車駕駛確診

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局21日上午10點接獲報案，鹽埔鄉大山街路段發生車禍，車輛起火燃燒，到場發現是汽車與機車發生車禍，汽車火燒車，現場儉傷發現，機車騎士意識不清，汽車駕駛自述是新冠肺炎確診者，火勢撲滅後，將兩人趕緊送醫，仍在醫院救治中。

里港警分局指出，汽車駕駛46歲楊姓男子，與騎二輪拼裝車（附掛拖車）的59歲陳姓男子，兩造同方向，兩車發生車禍後，汽車突然起火燃燒，火勢由消防隊撲滅。

機車騎士陳姓男子倒地受傷後意識不清，楊姓男子雙腳多處擦傷，兩人抽血後酒測值均為零。汽車駕駛楊男自稱確診，消防隊將兩人分別送醫救治。

屏東縣衛生局指出，楊姓男子是自行快篩陽確診，但未經醫師研判通報確診，尚須釐清楊男快篩時間，外出原因是否為就醫，若有故意隱瞞，則可能違反傳染病防治法第36條，可處3千元到1萬5千元罰鍰。

屏東縣消防局指出，只要接獲救護報案，都有著防護裝備。

屏東縣消防局21日上午10點接獲報案，鹽埔鄉大山街路段發生車禍，機車與汽車車禍，現場釀成火燒車，汽車駕駛自述確診。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局21日上午10點接獲報案，鹽埔鄉大山街路段發生車禍，機車與汽車車禍，現場釀成火燒車，汽車駕駛自述確診。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局21日上午10點接獲報案，鹽埔鄉大山街路段發生車禍，機車與汽車車禍，現場釀成火燒車，汽車駕駛自述確診。記者劉星君／翻攝
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車禍 機車騎士 新冠肺炎

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