板橋後埔國小傳火警 台電變電站冒黑煙 疏散學生350人

新北市板橋區後埔國小今天中午11時許驚傳火警，疑台電設置在校內的變電站冒黑煙，校方緊急疏散14班學生共350人，火警於中午12時2分撲滅。至於起火原因有待火調人員及台電人員進一步調查釐清。

新北市板橋區後埔國小今天中午11時許驚傳火警，疑台電設置在校內的變電站冒黑煙，校方緊急疏散14班學生共350人，火警於中午12時2分撲滅。記者王長鼎／翻攝

新北市消防局今天上午11時25分獲報，板橋區重慶路後埔國小後門冒出大量黑色濃煙，消防局出動消防車輛8部及2部救護車，消防人員迅速趕抵到場，發現是台電公司設置在園內的變電箱，疑似電線短路冒煙，消防人員立即佈水線防護避免延燒及撲滅火勢，同時請校方疏散14班共350名學生。