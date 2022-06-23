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板橋後埔國小傳火警 台電變電站冒黑煙 疏散學生350人
新北市板橋區後埔國小今天中午11時許驚傳火警，疑台電設置在校內的變電站冒黑煙，校方緊急疏散14班學生共350人，火警於中午12時2分撲滅。至於起火原因有待火調人員及台電人員進一步調查釐清。
新北市消防局今天上午11時25分獲報，板橋區重慶路後埔國小後門冒出大量黑色濃煙，消防局出動消防車輛8部及2部救護車，消防人員迅速趕抵到場，發現是台電公司設置在園內的變電箱，疑似電線短路冒煙，消防人員立即佈水線防護避免延燒及撲滅火勢，同時請校方疏散14班共350名學生。
據了解，火勢很快就撲滅，台電公司人員也到場協助消防人員進行排煙，至中午12時2分結束，轄區板橋後埔派出所也出動5名員警到場進行交管制，待消防車全數撤離，才撒離交管，周邊交通也恢復順暢。
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