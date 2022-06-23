6旬農婦郵局匯款神色有異 機警女職員報警及時阻詐

屏東縣滿州鄉60歲農婦日前接獲銀行帳戶遭盜用的詐騙電話，到滿州郵局要轉帳35萬元時，尤姓女職員察覺她的神色有異，隨即報告經理並通報滿州分駐所，警方到場了解，婦人依詐團集團教導說是要匯給裝潢工人，但深入追問公司行號和姓氏時卻語塞，警方當著婦人的面打電話查證，當場戳破詐騙集團謊言，保住辛苦種果存下的血汗錢。

滿州分駐所副所長侯朝富到滿州郵局時，先以關懷的語氣詢問是要匯給誰，婦人當時情緒略顯激動，認為職員和員警多慮了，婦人表示要匯款給最近來家中裝潢的工人，但再追回連絡方式及年籍資料時，婦人卻無法說明，他懷疑接獲詐騙電話，於是請婦人先到派出所釐清案情。

婦人平復情緒後逐漸卸下心防，說明接獲1名自稱新北市政府警察局的警官，說她的銀行帳戶遭人盜用，要配合警方將存款轉移至「安全帳戶」，存款才不會被檢察官沒收；員警不斷勸說這是電信詐騙老梗，婦人仍半信半疑，員警親自致電新北市政府警察局，查證並無此人，婦人驚覺受騙。

警方說，警方長期向轄區金融機構行員宣導防詐觀念，詐騙集團也知道郵局職員會對年長者關懷提問，在電話中教導婦人，於匯款時向郵局職員誆稱是要匯款給家中裝潢工人，婦人也聽信歹徒的「教戰手則」，差點落入圈套，因警方平日落實防詐宣導及郵局職員機警通報，成功守住婦人的血汗錢。