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丟包失智父下海玩水 結果悲劇了…流浪10小時腳都磨破

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

家住彰化高齡89歲的陳姓老翁日前與家人到雲林麥寮海邊遊玩，中午11點多陳姓老翁的兒子、兒媳都下沙灘戲水，陳姓老翁則因不想下水，一個人獨留岸上，但患有失智症的他卻不幸走失，流浪10小時後，終於在警方協助下，找到只穿一隻鞋子、腳底多處磨破皮的陳姓老翁。

陳男向警方表示，自己與妻子帶著父親從彰化來到雲林麥寮遊玩，陳姓老翁因年紀大不想玩水，獨自一人坐在岸上吹海風看風景，自己與妻子則在沙灘上戲水，約30分鐘後上岸卻未看到陳姓老翁身影，在附近找了8小時遍尋不著，擔心患有失智的陳姓老翁發生意外，晚上8點時趕緊打電話報警求救。

警方表示，獲報後立即與消防、海巡、救難協會兵分多路尋找，沿著海岸、防風林仔細尋找，地毯式搜尋2小時後，警員黃永吉來到麥寮海埔新生地產業道路，發現一位老翁步履蹣跚、穿著一隻鞋走在路上，腳上有許多割痕，判斷應是赤腳走路所致。

警方攙扶他坐上警車，老翁疲累得說不出話，家屬得知老翁平安無事相當欣慰，陳男表示，父親有失智又重聽平時很少出門，他們原是想帶他出門散心，沒想到父親卻走失了，還好有警察幫忙找到，真是太感謝了。

分局長黃念生表示，民眾與老人外出時要多加注意狀況，以免發生憾事，也可申請愛心手鍊、指紋捺印、GPS定位等，給長者多一分保障，讓他們能即時找到回家的路。

陳姓老翁與家人到雲林麥寮海邊，不想下水獨自留在岸上，走失流浪10小時腳都磨破皮。圖／台西警分局提供
陳姓老翁與家人到雲林麥寮海邊，不想下水獨自留在岸上，走失流浪10小時腳都磨破皮。圖／台西警分局提供

失智症

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