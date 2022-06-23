大人偷小孩珍藏的寶可夢卡 裝傻跳針辯不知情遭警打臉

高雄李姓男子日前帶著孩子，到楠梓區某賣場玩寶可夢遊戲機，但苦心蒐集45張卡，遭36歲黃姓男子拿到賣場內櫥櫃藏匿，警方獲報到場調查，黃男還假裝不知情，直到員警搜出贓物才改口坦承，警詢後，將他依竊盜罪函送。

李男6月19日傍晚6時許，帶著2名就讀國小兒子到楠梓區藍田路賣場玩寶可夢遊戲機，因現場有多名家長排隊等候玩遊戲機，便將裝有45張寶可夢卡的透明塑膠盒放在一旁，豈料不到十分鐘，卻不翼而飛，只好向楠梓警分局加昌派出所報案。

警方獲報到場了解，該卡盒依據稀有程度，每張可出手售出數百到千元不等，市值將近5千元，調閱監視器後，認為黃男涉有重嫌。

上前詢問黃男時，竟裝傻跳針回應，「蛤？沒有阿？」，還假意配合出示包包物品，雖沒有發現遺失的卡片，但重新調閱影像，意外發現他蹲在書架處許久，起身時手上也沒有拿東西，研判卡片可能被藏於賣場內櫥櫃，隨後果真在該處找回卡盒。

眼看警方起出贓物，黃男才改口，承認趁對方排隊不注意時，徒手將該盒卡片藏在書架下方的櫃子內。