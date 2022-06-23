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國1苗栗段連兩起車禍 南北雙向竟都是轎車撞緩撞車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

高速公路國道1號苗栗路段，今天上午南北雙向內側車道，接連發生轎車追撞前方施工防撞車車禍，造成1名駕駛受傷送醫，目前事故現場均已排除，肇事原因及責任由國道警方調查中。

第一起事故發生在上午8點37分左右，國道1號南向122.9公里處，肇事轎車因開啟自動駕駛，追撞內側車道撿拾胎皮掉落物的緩撞車，轎車駕駛受輕傷送醫，事故現場於9點8分完全排除。

接著，9點17分左右，國道1號北向144.3公里處，再度發生轎車追撞內側車道清掃路面的緩撞車事故，現場無人受傷，占用中線及內側車道。

國道二隊造橋分隊分隊長趙冠瑜呼籲，用路人應養足精神開車上路，避免行駛途中打瞌睡，同時也要隨時注意前方路況，並保持安全距離。

第二起追撞緩撞車事故發生在上午9點17分左右，緩撞車後方器材明顯變形。圖／國道警方提供
第二起追撞緩撞車事故發生在上午9點17分左右，緩撞車後方器材明顯變形。圖／國道警方提供
第一起追撞緩撞車事故發生在上午8點37分左右，肇事白色轎車車頭全毀。圖／國道警方提供
第一起追撞緩撞車事故發生在上午8點37分左右，肇事白色轎車車頭全毀。圖／國道警方提供
第一起事故發生在上午8點37分左右，南向122.9公里處內線車道的緩撞車被追撞後，車輛碎片散落一地。圖／國道警方提供
第一起事故發生在上午8點37分左右，南向122.9公里處內線車道的緩撞車被追撞後，車輛碎片散落一地。圖／國道警方提供

國道 車道

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