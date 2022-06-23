酒駕男車停路邊騙警找代駕 拒檢棄車落跑4乘客挨罰

高雄江姓男子酒後將車輛停在路邊，看到員警上前關心，謊稱再找代駕開車，沒料警方前腳剛走，江男就載著4名友人上路，沿途不僅違規，還跑給警察追，一路逃到左營大路後棄車逃逸，但跑不到100公尺就被警方逮捕，江酒測值高達0.53，被依公共危險罪送辦，還吃上總值1萬8000元的罰單。

警方表示，鼓山分局內惟所巡佐魏志文、警員莊正琦、王馨屏，今凌晨0時56分許巡經鼓山區九如四路與建榮路路口，發現一輛紅色轎車引擎未熄火停於路邊，3名員警上前關心，江姓男子自稱他來內惟找朋友小酌，將車停於路邊，請兒子幫忙看車，離開時會找代駕將車開回家。

員警見他已準備找代駕返家，了解後隨即離開，沒想到事隔約20分鐘，警方循經九如四路與建榮路口，發現該輛紅色轎車違規迴轉，還在鼓山三路與建榮路口違規闖紅燈，立即開啟警笛攔查。

沒料該輛轎車見員警追上來，不僅沒停車，還加速往左營方向逃逸，一路連闖多個紅燈，原以為已經擺脫追緝員警，但行經左營大路1號時，又被其他員警發現，車上5人只能棄車逃逸。

後來警方動員優勢警力圍捕，迅速逮到開車的江姓駕駛，後來警方一查，開車的就是剛才自稱找代駕的江姓男子，江酒測值達每公升0.53毫克，不僅觸犯公共危險罪，他違規加上危險駕駛，警方也送出多張罰單，面臨1萬8000元的罰鍰。

至於車上4人，分別聯繫通知到派出所，因未規勸江男勿酒後駕車，吃上連坐罰，面臨最高1萬5000元罰鍰，警方已依規定掣單舉發。