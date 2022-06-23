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爆血管也要吃！台中滷肉飯6年前就曾遭開槍 今鬥毆1死
台中第二市場知名滷肉飯今天清晨傳出打死人衝突，2方人馬疑似酒後點餐衝突，其中一方10多人拿木頭桌椅亂歐猛砸，當場把另一方的黃姓男子活活打死，台中警方已循車追人朝殺人罪嫌偵辦中；該滷肉飯因油、香知名，被老饕形容「爆血管也要吃」，多年前就因排隊糾紛遭連開3槍。
當地人透露，第二市場滷肉飯在台中遠近馳名，滷汁呈現琥珀色，肥肉被滷的香嫩可口，營業期間常常座無虛席，不少外地人專程台中指名要吃，甚至被形容「就算爆血管也要吃」。
該店家傳出排隊糾紛並非首例，6年前就曾有1名馬姓男子因不滿排隊久等，和老闆娘起衝突後越想越不甘心，竟然就在店門口先開1槍，再跑進店內朝天花板連轟3槍，其他客人吃飯到一半被嚇得奪門而出。
台中第一分局調查，今天清晨6點多黃姓男子等5人到店內，疑似和另一幫10多人因點餐順序起衝突，2方人馬直接在滷肉飯店內大打出手，黃慘遭眾人圍毆、拿木頭桌椅猛砸活活被打死，現場血跡斑斑一片狼籍。
警方表示，案發後已經調閱周圍監視器，發現涉嫌動手的10人作案後分別駕駛3輛車往西屯區方向逃逸，目前已經掌握特定人士身份，並報警台中地檢署指揮，全案朝殺人、行害秩序等罪嫌偵辦中，預計今天就可逮捕部分作案人。
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