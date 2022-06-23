未設警示標誌害遊客墜地亡 男被判過失致死罪

翁姓男子在嘉義縣奮起湖風景區承租國有地建竹筍工廠，平房屋頂與公路路面齊，將屋頂利用自家停車場，以簡單烤漆板覆蓋運送貨物出口；前年遊客陳姓婦人與家人旅遊到此，誤認屋頂是休憩平台闖入，陳婦踩踏烤漆板，踩空掉落地面，送醫不治。翁男辯稱陳婦等人未經同意侵入又疏於注意才發生意外；法官仍依過失致死罪判1年徒刑，可上訴。

年約75歲翁男承租坐落嘉義縣竹崎鄉奮起湖風景區國有地，興建磚造平房作為竹筍加工廠，平房屋頂與公路路面齊平，其上設有一樓梯開口及貨物開口，加工廠停工後，翁男及家人利用平房屋頂停放車輛。

因位處奮起湖風景區內，每逢假日遊客人潮密集，翁男並沒有在樓梯口及貨物口設置阻隔設施、警告標示、護欄等防護措施，只以3片烤漆板及1片塑膠板覆蓋洞口。

2020年10月3日中午陳姓婦人與丈夫、女兒及兒子等人到奮起湖旅遊，看到平房屋頂平坦、鄰接馬路且有停放車輛，誤認這屋頂是供遊客使用的休憩平台而不慎闖入，陳婦為取回放置在上面的皮包而踩踏烤漆板上，烤漆板無法承重而向下凹陷，陳婦自空隙掉落約3公尺地面，受有頭部外傷、雙側外耳道出血等傷害，送醫後不治。陳夫提告，檢方偵辦後提起公訴。

翁男辯稱，陳婦及其家人未經同意侵入屋頂平台，陳婦自己疏忽未注意掉落樓下致死，是陳婦疏忽所造成，即使未設置警告標誌等防護措施，有部分過失，但過失行為與陳婦的死亡沒有相當因果關係等。

法官認為，被告應注意在平房屋頂進出處設置適當隔離以阻隔他人進出，並在開口處設置警示標示、防護裝置以防止他人跌落的危險發生，被告與陳婦的死亡有過失；即使陳婦本人有疏忽，被告也不能因此解免過失罪責。

法官審酌，被告長期管理、使用系爭平房，位處奮起湖風景區，人潮密集，平房屋頂的開口易因他人進入而墜落，危及他人安全，竟疏未注意採取適當措施，事後又否認犯行。