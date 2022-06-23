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女網友確診 6旬男急匯現金救治
桃園一名63歲劉姓男子日前透過網路交友軟體認識暱稱「林蕭蕭」女子，昨天聽聞對方確診新冠肺炎，急需醫療費救治，旋即衝到銀行匯款，但行員認為有異，通報龜山警方處理，最後在員警勸說下，錢財才得以保住。
警方指出，與劉男交談的女子自稱是香港人，因為確診新冠肺炎，情況惡化又籌不出醫療費，所以求助劉男。劉男認識女子才2天，但因爲在聊天過程對女子產生情愫，堅信對方不會騙人，一口氣就要匯10萬元給對方，行員勸阻也無效，幸拖延到員警到場，才守住劉男荷包。
警方表示，劉男堅信女子有急需，但對方與他通話過程聽到有員警在旁邊，立即掛掉電話。員警雖明確指出這是詐騙集團「假交友真詐財」老梗手法，但劉男仍不相信，直到回撥電話發現自己被封鎖，才相信有假。
大華派出所所長陳均百呼籲，詐騙集團常以帥哥、美女照片搭訕，再以各種理由及話術要求被害人匯款，呼籲民眾對於來路不明的網路交友，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當。
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