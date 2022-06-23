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深夜國道轎車竄出火煙、爆炸聲 3兒童闖禍駕駛處拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

35歲簡姓男子今年2月間深夜駕駛轎車，沿國道一號高速公路北上，行經台南安定路段時，任由車上3名兒童把玩煙火，導致他吸過且尚未熄滅的菸蒂點燃煙火，他見狀趕緊打開車窗，致已點燃煙火往外爆炸、噴發，嚇壞後方車輛報警，法官認他犯妨害公眾往來安全罪，處拘役35日。

檢警調查，2月15日深夜11時52分，案發時正值深夜人靜，後方車輛發現前車突然有煙火往外竄出，還有爆炸聲響及火花，「發生什麼事？」司機嚇的趕緊報警處理。國道四隊趕往現場了解，這才發現車內3個小屁孩調皮闖禍了。

檢警認為，高速公路車流量大、車輛均高速行駛，倘有突發而來足使其他車輛駕駛人猝不及防之狀況，極易使高速行進中的車輛因忽受驚嚇無法妥適控制車輛而發生失控及連環追撞，恐造成交通事故發生及公眾往來傷亡之虞，依妨害公眾往來安全罪嫌起訴簡男。

台南地院審酌，簡男案發時行駛國道一號高速公路，任由所搭載的車內兒童把玩煙火，並因他所吸食、尚未熄滅的菸蒂點燃該煙火，簡男即打開車窗致煙火往外爆炸、噴發，無視往來公眾通行安全，並致後方其他車輛可能有避煞不及發生連續追撞之風險，很不應該，認他犯妨害公眾往來安全罪，處拘役35日。

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台南地院審酌，簡男行駛國道一號高速公路，任由車內兒童把玩煙火，並因他所吸食、尚未熄滅的菸蒂點燃該煙火，無視往來公眾通行安全，處拘役35日。圖／本報資料照
台南地院審酌，簡男行駛國道一號高速公路，任由車內兒童把玩煙火，並因他所吸食、尚未熄滅的菸蒂點燃該煙火，無視往來公眾通行安全，處拘役35日。圖／本報資料照

國道 爆炸 高速公路

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