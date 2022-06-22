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板橋工地吊車螺絲突鬆脫 他被「20噸吊臂活活壓死」
許姓男子是鋼材業者員工，昨天晚上在新北市板橋區一處新建工地看同事吊掛鋼材時，不料吊車底座螺絲突然鬆脫，吊臂失重掉落，許男當場被壓死，送醫不治。
警、消21日晚上6點14分獲報，板橋區滿平街溪州公園旁一處新建工地，發生工安意外，派員趕抵，發現許男（52歲）被壓在逾20噸吊臂下，身體明顯變形。
由於吊臂非常重，且現場有數綑鋼條，消防隊一時半刻難救援，最終出動破壞器材，搶救逾40分鐘，於晚上6點55分脫困緊急送醫；孰料他嚴重內出血、頭部完全變形，不治身亡。
警方調查，當時一名黃姓男子（63歲）正在操作吊車，警詢時他說，吊車是他自己的，受委託來吊走工地鋼筋、鋼條等物，也不知道為什麼吊臂會突然掉落。
警方事後拉起封鎖線採證，發現吊車伸臂機底座圓盤處斷裂、倒塌，細察發現是「螺絲脫落」導致。
警方回頭詢問黃男，他坦承吊車很久沒有維修保養，對意外原因很驚訝、自責，事後被依過失致死罪嫌送辦。
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