彰化男子傳3餐不繼倒臥街頭送醫 縣府指說法有誤
彰化和美鎮姚姓男子傳出因3餐不繼，被人發現倒臥街頭送醫住院，成葉家3兄弟案翻版；縣府今晚澄清，姚男是列冊遊民，經勸說才願入住機構，住院說法有誤。
有媒體報導指稱，彰化縣和美鎮63歲姚男多年來睡在寺廟、民宅門口，三餐不繼瘦到僅剩40公斤，日前因昏倒送醫驗出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。才剛出院2天就又因餓到發昏，倒臥路邊，所幸被民進黨籍彰化縣議員賴清美與月眉里長蔡東穎發現，火速送醫住院搶救，從鬼門關救回一命，差一點成為葉家3兄弟案翻版。
彰化縣社會處晚間發布新聞稿澄清，姚男今晚住院的說法有誤，姚男是列冊在案的遊民，社會處持續輔導，但姚男一直不願接受安置。姚男6月1日因肝硬化住院，20日出院後，社工發現狀況仍不佳，經勸說後才同意入住安置機構，今天下午社工立即處理安排，在等待時，里長才通報賴清美。
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