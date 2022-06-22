台中望族葬身老宅釀2死 警消不排除電線走火釀禍

台中市老議長劉火旺之子劉清標與越南籍女看護，昨晚因住了50多年的老透天起火，受困三樓臥房，消防員尋獲時，二人已無生命跡象，送醫不治，火調人員今天與家屬到火場勘查，根據現場跡證，初步判斷起火點為一樓，不排除是電線走火引發的意外，已採證相關跡證送驗，釐清起火原因。

警方調閱周邊監視器，透天厝發生火警時，周圍無可疑人、車出沒，另外現場也查無引火物品，初步排除人為縱火可能性，另外火調人員今天到現場採證時，根據現場火場的火流、燃燒區域、電路配置、廚房位置等客觀跡證，判斷起火點為民宅的一樓，而且不排除是電線走火引發火勢，已採集現場相關的火場檢體送驗，釐清起火原因。

台中地檢署檢察官今天下午也與死者的家屬在台中殯儀館相驗，二名死者外觀都無明顯燒燙傷，初判二人死因為一氧化碳中毒致死，不過仍需抽驗送驗確認，尚未開出死亡證明書，家屬對死因沒有意見。

台中市南區復興路三段透天民宅昨晚9時許發生火警，九旬屋主劉清標是四屆老議長劉火旺之子，與越南籍女看護葬身火窟，劉妻與女子從二樓窗台墜落，倖免於難，劉家在當地是望族，鄰居得知意外都很傷心。

警消調查，火警發生時，劉清標（90歲）與越南籍女看護（31歲）受困在透天厝三樓，劉妻（82歲）與女兒（59歲）在二樓窗台待援，消防隊到場時，一、二樓已有火光竄出，劉妻與女兒為了逃生，從二樓窗台墜落受傷，幸意識清楚，無生命危險，不過劉與看護被救出時，已無生命跡象，送醫不治。