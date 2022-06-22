快訊

農民心血都沒了！惡霸不滿曬花生擋路 竟全推水溝

甜爆！具俊曄大S接吻照公開 20年前分手原因曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中望族葬身老宅釀2死 警消不排除電線走火釀禍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市老議長劉火旺之子劉清標與越南籍女看護，昨晚因住了50多年的老透天起火，受困三樓臥房，消防員尋獲時，二人已無生命跡象，送醫不治，火調人員今天與家屬到火場勘查，根據現場跡證，初步判斷起火點為一樓，不排除是電線走火引發的意外，已採證相關跡證送驗，釐清起火原因。

警方調閱周邊監視器，透天厝發生火警時，周圍無可疑人、車出沒，另外現場也查無引火物品，初步排除人為縱火可能性，另外火調人員今天到現場採證時，根據現場火場的火流、燃燒區域、電路配置、廚房位置等客觀跡證，判斷起火點為民宅的一樓，而且不排除是電線走火引發火勢，已採集現場相關的火場檢體送驗，釐清起火原因。

台中地檢署檢察官今天下午也與死者的家屬在台中殯儀館相驗，二名死者外觀都無明顯燒燙傷，初判二人死因為一氧化碳中毒致死，不過仍需抽驗送驗確認，尚未開出死亡證明書，家屬對死因沒有意見。

台中市南區復興路三段透天民宅昨晚9時許發生火警，九旬屋主劉清標是四屆老議長劉火旺之子，與越南籍女看護葬身火窟，劉妻與女子從二樓窗台墜落，倖免於難，劉家在當地是望族，鄰居得知意外都很傷心。

警消調查，火警發生時，劉清標（90歲）與越南籍女看護（31歲）受困在透天厝三樓，劉妻（82歲）與女兒（59歲）在二樓窗台待援，消防隊到場時，一、二樓已有火光竄出，劉妻與女兒為了逃生，從二樓窗台墜落受傷，幸意識清楚，無生命危險，不過劉與看護被救出時，已無生命跡象，送醫不治。

南區長春里長林姍如說，劉家是當地望族，劉清標父親劉火旺曾任4屆議長，劉清標早年曾留學日本，擔任過明德中學董事長、欣中瓦斯董事長，在中部政界、商界、教育界素有名望。

台中望族劉清標與越南籍看護昨晚葬身老宅，檢察官今天下午與家屬相驗，釐清死因。記者陳宏睿／攝影
台中望族劉清標與越南籍看護昨晚葬身老宅，檢察官今天下午與家屬相驗，釐清死因。記者陳宏睿／攝影
台中望族劉清標與越南籍看護昨晚葬身老宅，火調人員今天上午與家屬到場調查，釐清起火原因。記者陳宏睿／攝影
台中望族劉清標與越南籍看護昨晚葬身老宅，火調人員今天上午與家屬到場調查，釐清起火原因。記者陳宏睿／攝影

透天厝 看護

延伸閱讀

老議長劉火旺之子與看護昨葬身火窟 家人哀痛配合相驗

台中南區民宅火警 2人受傷、2人到院前無呼吸心跳

休旅車綠燈左轉釀禍 直行機車被撞進水溝

影／疑視線死角釀禍 貨車左轉撞飛輔大生

相關新聞

心血都沒了！農民馬路辛苦曬花生卻被惡霸毀損

雲林是國內主要的花生產地，每到6月採收期，曬場一位難求，今年有5鄉鎮農民申請路權，在馬路上曬花生，但日前有民眾不滿花生擋...

台中望族葬身老宅釀2死 警消不排除電線走火釀禍

台中市老議長劉火旺之子劉清標與越南籍女看護，昨晚因住了50多年的老透天起火，受困三樓臥房，消防員尋獲時，二人已無生命跡象...

躲門後隱身無用 桃園8失聯移工遭「甕中捉鱉」被逮

移民署桃園專勤隊日前接獲檢舉，稱桃園市中壢區有工地大量僱用失聯移工，經多日跟監發現藏身於附近民宅，專案小組今清晨埋伏守候...

影／人頭戶被限制9天沒拿到1毛錢工資 報案求助

警方破獲詐騙集團設在基隆市出租套房，集中管理人頭戶的據點，逮捕許男等4名詐團成員和9名人頭，今天依涉犯組織犯罪、洗錢、詐...

輕信打工上天堂 結果可能進牢房！警破洗錢水房共逮13人

1名男子將名下帳戶供詐騙集團使用，並遭「囚禁」，帳戶被凍結後又遭「丟包」。基隆警方月初接獲報案，發現詐騙集團已換地點，查...

竹市輪胎行火警2媳娘家在竹北 楊文科慰問親送救助金

新竹市東大路正義輪胎行上周三（15日）因人為縱火造成8死悲劇，其中該家庭的長媳與次媳，因原生家庭在新竹縣竹北市，新竹縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。