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影／人頭戶被限制9天沒拿到1毛錢工資 報案求助

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

警方破獲詐騙集團設在基隆市出租套房，集中管理人頭戶的據點，逮捕許男等4名詐團成員和9名人頭，今天依涉犯組織犯罪、洗錢、詐欺等罪嫌送辦。檢方複訊後，向基隆地院聲請羈押偵辦4名詐團成員。嫌犯供詞多所保留，其中1人直說身體不適，戒護送醫。

基隆市警四分局月初接獲報案，鄭姓男子上月下旬在臉書瀏覽到「輕鬆打工即可賺錢」的資訊，因手頭拮据動心，與對方連繫後，帶著存摺、提款卡等物品前往應徵，接著被帶到基隆市一處地點限制行動，9天後將他帶出據點，丟包在三坑地區，未給他講好的「工資」，報案求助。

警四分局與基隆市警察局刑警大隊、台北市內湖警分局組成專案小組，報請基隆地檢署指揮偵辦。詐騙集團犯案手法都以假打工誆騙被害人，再將對害人載往承租套房限制行動，再趁被害人被禁錮控制期間，將被害人帳戶作為洗錢工具，等到無法利用時，就將被害人丟包在外。

檢警查出報案被害人被拘禁地點後，發現詐騙集團已轉移陣地，後來查出詐團把人頭戶關在成功二路新據點，完成蒐證後，向基隆地方法院聲請搜索票，昨天傍晚破門查緝，逮捕屋內13人，並查獲帳冊、手機、現金、提款卡、存摺等贓證物。

警方偵詢後，今天將犯嫌移送基隆地檢署複訊。檢方今天傍晚完成偵訊後，以有共犯未到案，有逃亡、串證及再犯之虞聲押。

基隆市警方破獲詐騙集團據點，逮捕許男等4名詐團成員及9名人頭，並起出帳冊、手機、現金、提款卡、存摺等贓證物。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方破獲詐騙集團據點，逮捕許男等4名詐團成員及9名人頭，並起出帳冊、手機、現金、提款卡、存摺等贓證物。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方破獲詐騙集團據點，逮捕許男等4名詐團成員及9名人頭，檢方今天複訊後，聲押4名詐團成員。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方破獲詐騙集團據點，逮捕許男等4名詐團成員及9名人頭，檢方今天複訊後，聲押4名詐團成員。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 詐騙集團 打工

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