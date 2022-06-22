桃園八德驚傳砍人 2男纏鬥「渾身血」還鎖喉

桃園八德今傍晚驚傳砍人，兩人渾身血在馬路上纏鬥，被路過民眾拍下。圖／翻攝自臉書社團「記憶八德」

桃園市八德區稍早驚傳砍人事件，一名男子疑因債務糾紛，酒後持刀砍傷另一名男子，隨後遭對方壓制在馬路上，因褲子沾滿血跡，現場怵目驚心，更嚇壞路過民眾，目前兩人都已送醫，警方獲報到場，全案朝傷害罪偵辦當中。

有網友在臉書「記憶八德」發布貼出圖文，稱有人「打架打到路上，地板都是血」，留言處更放出兩男子渾身血、在馬路上纏鬥畫面，是一名男子對另一名男子鎖喉。

事發地點位在八德區介壽路二段354巷口。據了解，王姓男子（33歲）傍晚5時許疑因債務糾紛，酒後持刀砍向另名王姓男子（41歲），兩人隨後在介壽路上扭打，被砍者對砍人者鎖喉壓制，砍人者褲子上因而沾滿鮮血。

救護人員獲報到場時，兩人意識均清楚，被砍的王男腹部有長達13公分刀傷，砍人的王男則自述有喝酒，被壓制時撞到後腦勺，雙手肘擦傷並自稱頭暈，雙雙送醫，目前均無生命危險，尚未到案說明；轄區警方則已介入調查，全案朝傷害罪偵辦中。