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輕信打工上天堂 結果可能進牢房！警破洗錢水房共逮13人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

1名男子將名下帳戶供詐騙集團使用，並遭「囚禁」，帳戶被凍結後又遭「丟包」。基隆警方月初接獲報案，發現詐騙集團已換地點，查出新址後，昨天傍晚持搜索票查緝，破門後逮捕許男等4名詐團成員及9名人頭，今天依詐欺、違反組織犯罪防制條例罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警四分局月初接獲報案，1名男子在臉書瀏覽到「輕鬆打工即可賺錢」的資訊，因手頭拮据動心，與對方連繫後，帶著存摺、提款卡等物品前往應徵，到場才知道是詐騙集團設下的陷阱，形同被拘禁在基隆市民宅。他在帳戶被列為警示戶，不能再使用後，遭詐騙集團帶出去遺棄，報案求助。

警四分局與基隆市警察局刑警大隊、台北市內湖警分局組成專案小組，報請基隆地檢署指揮偵辦。詐騙集團犯案手法都以假打工誆騙被害人，再將對害人載往承租套房限制行動，再趁被害人被禁錮控制期間，將被害人帳戶作為洗錢工具，等到無法利用時，就將被害人丟包在外。

檢警查出報案被害人被拘禁地點後，發現詐騙集團已轉移陣地，在查出成功二路新據點並完成證後，向基隆地方法院聲請搜索票，昨天傍晚在在詐騙集團承租的套房，逮捕屋內13人，並查獲帳冊、手機、現金、提款卡、存摺等贓證物。警詢後送辦，檢方今天下午仍在複訊中。

基隆市警四分局長陳啓明表示，詐欺犯罪嚴重影響民眾財產，除持續擴大追查，也請民眾勿輕易相信網路上，可輕鬆賺錢的任何廣告資訊。天下絕沒有白吃的午餐，別讓自已變成詐騙集團的犯罪工具。

基隆市警方破獲詐騙集團據點，逮捕許男等4名詐團成員及9名人頭，並起出帳冊、手機、現金、提款卡、存摺等贓證物。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方破獲詐騙集團據點，逮捕許男等4名詐團成員及9名人頭，並起出帳冊、手機、現金、提款卡、存摺等贓證物。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方破獲詐騙集團據點，逮捕許男等4名詐團成員及9名人頭，並起出帳冊、手機、現金、提款卡、存摺等贓證物。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方破獲詐騙集團據點，逮捕許男等4名詐團成員及9名人頭，並起出帳冊、手機、現金、提款卡、存摺等贓證物。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆 詐欺

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