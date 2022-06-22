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竹市輪胎行火警2媳娘家在竹北 楊文科慰問親送救助金

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

新竹市東大路正義輪胎行上周三（15日）因人為縱火造成8死悲劇，其中該家庭的長媳與次媳，因原生家庭在新竹縣竹北市，新竹縣長楊文科今天特地前往長媳、次媳的親屬住處，送上急難救助金並慰問家屬，盼能盡早走出傷痛。

楊文科表示，雖然案件並非發生在新竹縣轄內，但新竹縣、市的居民生活圈重疊度相當地高，就彷彿聽到鄰居遭逢巨變一樣，讓人心裡非常難受，縣府也會竭盡所能地協助家屬處理後續事宜，並提供身心靈的支持服務。

楊文科除了安慰家屬之外，也傾聽家屬們訴苦，他鼓勵家屬要堅強、保重身體並節哀，雖然發生如此不幸事件，但人死不能復生，要連逝去親人的份，一起好好地在世界上活著。

新竹縣政府表示，楊文科日前因COVID-19確診，雖已痊癒並解除隔離，但仍在自主健康管理期間，無法及時前往慰問家屬，直至今日才結束自主健康管理，隨即透過縣府社會處安排，前往長媳及次媳的家屬住處慰問，並致上各4萬元急難救助金。

社會處長李國祿說，此次除了送上急難救助金之外，也會協助家屬申請縣民意外保險，如果在生活上有任何需要協助的地方，社會處也會提供輔導、陪伴等協助，盼事件後都能死生兩安。

新竹縣長楊文科（右２）在社會處長李國祿（左１）及里長李月仙（右１）陪同下，前往慰問次媳家屬。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（右２）在社會處長李國祿（左１）及里長李月仙（右１）陪同下，前往慰問次媳家屬。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科今前往慰問竹市輪胎行火災案長媳家屬。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科今前往慰問竹市輪胎行火災案長媳家屬。圖／縣府提供

新竹 楊文科 健康管理 縱火

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