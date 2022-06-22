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擴編消防人力不符進度 監察院要求消防署改善

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
消防署建議各地消防局採購包含駕駛能乘載六人的「單艙雙排座式消防車」，讓後車艙坐人情況愈來愈少。聯合報系資料照片
消防署建議各地消防局採購包含駕駛能乘載六人的「單艙雙排座式消防車」，讓後車艙坐人情況愈來愈少。聯合報系資料照片

內政部消防署研訂「充實消防人力推動計畫」，2018年函請地方政府逐年擴編消防機關員額，但監察院認為，實施情形尚未符進度，監察院要求內政部協助、督促地方政府及消防署檢討改善。

監委浦忠成、葉大華、林文程及張菊芳指出，「充實消防人力推動計畫」推動至2021年底，執行情形並未符設定進度。且消防署所屬港務消防隊人力配置，自2003年起已不符勤務需求，加之消防署組織條例遲未完成修正，造成港務人力無法配合業務運作。監察院內政及族群委員會審查通過四位委員所提調查報告，並要求內政部檢討改進，並協助、督促地方政府及所屬消防署檢討改進。

調查報告表示，內政部為解決問題，訂定「充實消防人力推動計畫」，辦理期程為2018年到2028年間，以辦理一般性補助款考核計算時，列為「中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核」方式，鼓勵地方政府每年至少增補600名基層消防人力為目標。

調查發現，但截至2021年底，雖地方政府消防人力已有增加，尚有增補人力結果不如設定進度，預算、編制員額比達90%以上機關已有11個地方政府，且已滿編5個地方政府中，只有台中市及新竹市已規劃辦理擴增編制員額。

監委指出，台南、彰化、南投三個縣市政府，第一線消防員額懸缺多時未遴補，未充分運用預算員額等狀況，亟待內政部督促、協助地方政府積極改善，以達計畫的預定目標。

另外，調查也發現，消防署所屬部分港務消防隊，存在預算、編制員額比率偏低問題，4港務消防隊計設有16分隊，2021年10月每日可執勤外勤人力未達5人者，就有11分隊，占比達68.75﹪，不符合出勤人力標準情形。

內政部 監察院 林文程

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