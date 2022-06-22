老嫗出門散步倒地 一問竟是百年人瑞

家住口湖鄉台子村蚶寮老嫗今天中午頂著烈日，獨自出門散步，步履蹣跚的她走在路上，因雙腳無力差點倒地，巡邏員警路過發現她，將她攙扶上車休息，經警政系統查詢，發現老嫗竟是1920年出生的百年人瑞，現在高齡101歲。

「我雙腳無力啦！」高齡101歲的林姓老嫗向警察說，她今天中午獨自出門，在住家附近散步，但因年紀過大、體力退化，再加上天氣炎熱有點中暑，才會體力不支，數度雙腳無力差點倒地。

警員李政倫、曾冠傑見狀，立即將她扶上車休息，經警政系統查詢，發現她竟是1920年出生的百歲人瑞，與家屬取得聯繫後，便將林姓老嫗送回家，交由家人照料，在老嫗體力逐漸恢復後，頻頻向警方道謝，感謝警方提供協助。