桃園男舊疾復發 近日多次進超商咆哮遭強制送醫

桃園市觀音區一名有情緒問題男子，近期經常到住家附近超商咆哮，驚動店家與居民，警方昨獲報，通報衛生局、消防局人員到場將他強制送醫；衛生局表示，個案近期症狀惡化，待他出院後將列精神照護一級個案，每月訪視一次，並安排適當社會福利措施。

大園警分局表示，這名男子（58歲）過去一周來經常到大潭里一家超商咆哮，大喊「這是我家的地」、「不要在這開店」等語，顧客見狀受驚，紛紛走避，讓店家不堪其擾，期間員警多次獲報到場，但男子都裝作若無其事、配合離開。

警方表示，昨天下午4時許男子又再度現身超商咆哮，因員警獲報到場時他已返家，經向衛生所請益後，警方聯繫觀音區衛生所、觀音消防分隊一同前往男子住處，由衛生所人員就護送就醫疑義協助判斷後，警消合力將男子強制就醫。

附近居民表示，男子獨居，患病已20餘年，長期吃藥控制，但近期不知為何舊疾復發，經常在社區內大吵大鬧，居民們也都相當無奈。