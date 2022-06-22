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桃園男舊疾復發 近日多次進超商咆哮遭強制送醫

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區一名有情緒問題男子，近期經常到住家附近超商咆哮，驚動店家與居民，警方昨獲報，通報衛生局、消防局人員到場將他強制送醫；衛生局表示，個案近期症狀惡化，待他出院後將列精神照護一級個案，每月訪視一次，並安排適當社會福利措施。

大園警分局表示，這名男子（58歲）過去一周來經常到大潭里一家超商咆哮，大喊「這是我家的地」、「不要在這開店」等語，顧客見狀受驚，紛紛走避，讓店家不堪其擾，期間員警多次獲報到場，但男子都裝作若無其事、配合離開。

警方表示，昨天下午4時許男子又再度現身超商咆哮，因員警獲報到場時他已返家，經向衛生所請益後，警方聯繫觀音區衛生所、觀音消防分隊一同前往男子住處，由衛生所人員就護送就醫疑義協助判斷後，警消合力將男子強制就醫。

附近居民表示，男子獨居，患病已20餘年，長期吃藥控制，但近期不知為何舊疾復發，經常在社區內大吵大鬧，居民們也都相當無奈。

對此衛生局表示，男子是衛生局精神列管個案，原本狀況穩定，但最近症狀惡化，最近除了與民眾起衝突外，還曾致電警消自稱想不開，待他出院後，將列為精神照護一級個案，由關懷訪視員、公衛護理師每月訪視一次；社會福利部分，則依住院期間的院方出院準備評估安排。

觀音區一男子近期多次在大潭里超商咆哮，警消昨將他強制就醫，出院後衛生局將提供協助。記者楊湛華／翻攝
觀音區一男子近期多次在大潭里超商咆哮，警消昨將他強制就醫，出院後衛生局將提供協助。記者楊湛華／翻攝
觀音區一男子近期多次在大潭里超商咆哮，警消昨將他強制就醫，出院後衛生局將提供協助。記者楊湛華／翻攝
觀音區一男子近期多次在大潭里超商咆哮，警消昨將他強制就醫，出院後衛生局將提供協助。記者楊湛華／翻攝

衛生局 衛生所 超商

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