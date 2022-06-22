「棋牌社」藏賭場 中壢警逮31人查扣70萬元

中壢警分局日前接獲有棋牌館違法賭博，警方隨即成立專案小組，經埋伏多日並收集相關跡證後，由地檢署指揮偵辦並向法院聲請搜索票，於昨日下午2時許，當場查獲違法賭博情事，現場查扣賭具、點鈔機等，並將賭場38歲徐姓負責人、2名員工及賭客依刑法賭博罪嫌移送桃園地檢察署偵辦並函報桃市府依規定撤銷執照。

警方指出，徐男經營合法棋牌館並用合法掩護非法方式，讓賭客按台灣麻將16張賭博財物，賭客需先向店家換取籌碼點數，待牌局結束後再以手上所點數卡由店家與賭客結算，另每個賭客進場以每小時收取60元作為抽頭金，且該館為招攬客人於網路臉書成立粉絲專頁，不定時辦理酬賓活動，獎品有3C家電等吸客，不過由於出入分子複雜、頻繁，引起附近居民注意，向警方檢舉。

警方接獲民眾舉報後，立即成立專案小組展開調查，發現中壢區中華路1間由徐男所經營「棋牌社」深夜出入複雜，周圍還架設多支監視器，經多日埋伏、監控及身分過濾，確信檢舉地點出入份子複雜，且有違法賭博狀況，符合檢舉內容，向法院請得搜索票。

警方待時機成熟，於昨日下午2時40分一舉攻入，現場有7桌正在賭博，警方當場逮捕清查，現場查獲賭場員工33歲葉女、30歲張女等2人及賭客28人（最年輕25歲最年長70歲），並通知實際負責人徐男到場說明。