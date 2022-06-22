影／賓士男國道上演危險駕駛 手握「玉米」不握方向盤

國道3號新竹竹林路段去年底發生一起危險駕駛事件，一輛賓士高速行駛在中線車道，卻被途經的國道員警目睹，他竟未手握方向盤，反而緊握玉米大快朵頤，過程全被錄了下來逕行舉發，遭開罰1萬8千元，男子雖不服申訴仍敗訴，只能乖乖吞下罰單。

國道第六公路警察大隊竹林分隊小隊長蕭時瑋表示，這名男子是駕車行經國道3號南下92公里過竹林交流道時，被眼尖的員警發現他一邊開車一邊吃玉米，錄影更錄下他雙手緊握玉米，卻沒放在方向盤上的畫面，似乎難敵玉米美味的誘惑。

不過這樣危險駕駛的行為已經觸法，蕭時瑋指出，駕駛人如果雙手未放置方向盤上，會無法立即為變換方向或防禦駕駛作準備，足以影響或危及其他用路人的行車安全，且置自己以及所有用路人的生命、身體安全於不顧。

因此事發後，國道員警就根據這段錄影畫面舉發男子危險駕駛的行為，且經台北市交通事件裁決所認定賓士駕駛確實違反道路交通管理處罰中危險駕車的規定，進行開罰。

不過賓士駕駛不服遭罰，不滿認為是因疫情嚴重才選擇在車上吃東西，更沒有不握方向盤，認為開罰不合理，申訴要求撤銷罰單，可是經檢視錄影畫面，確實錄下男子手握玉米大快朵頤的畫面，讓男子無從抵賴。