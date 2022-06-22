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比抓小偷簡單！所長巡邏警被攔下 「為民服務」抓長170公分臭青母

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣大湖警分局梅園派出所所長陳樹成日前執行山域清查巡邏勤務，途中被1名甘姓婦人匆忙攔下，稱說住家旁有大，因家中壯丁外出工作，只有婦人及小孩，沒人可幫忙捕蛇，請求警方「為民服務」抓蛇。

身穿制服巡邏警員化身捕蛇專家！甘婦指引巡邏員警前往仔細察看，發現雖是無毒的臭青母蛇，但是會吞食小雞、小鴨，造成民眾財產損失，陳樹成見狀隨即向周邊住戶借來捕蛇夾，迅速夾住蛇頸部再裝入大塑膠袋，以巡邏車帶至偏遠山區放生。

陳樹成說，他自小鄉村長大，擔任警員期間也都在偏鄉，接觸蛇類抓蛇經驗豐富，尤其臭青母更是雞舍常客，撞見了還不是手到擒來，比抓小偷簡單多了。

警方呼籲近期天氣炎熱乾燥，可能有蛇類出沒，山區民眾如有種田或採收果樹之需求務必配戴防護裝備，家中如有養殖雞隻或動物也要特別小心，避免發生危險。

陳樹成說，他接觸蛇類抓蛇經驗豐富，撞見了還不是手到擒來，比抓小偷簡單多了。圖／警方提供
陳樹成說，他接觸蛇類抓蛇經驗豐富，撞見了還不是手到擒來，比抓小偷簡單多了。圖／警方提供
陳樹成向周邊住戶借來捕蛇夾，迅速夾住蛇頸控制裝入大塑膠袋帶離現場。圖／警方提供
陳樹成向周邊住戶借來捕蛇夾，迅速夾住蛇頸控制裝入大塑膠袋帶離現場。圖／警方提供
出沒農家附近的臭青母是雞舍常客，雖然無毒，但會偷吃雞蛋與小家禽很討人厭。圖／警方提供
出沒農家附近的臭青母是雞舍常客，雖然無毒，但會偷吃雞蛋與小家禽很討人厭。圖／警方提供

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