快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

不只銀行的行員機警 當鋪業者也能幫助人脫離詐騙陷阱

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市劉姓男子到當鋪表示要典當機車，業者覺得不尋常，通報警方協助處理。員警詢問後，認為他誤信詐騙集團投資虛擬貨幣圈套，劉男才警醒「踩煞車」，保住機車，沒有越陷越深。

警隆警二分局今天表示，安瀾橋派出所20日下午接獲通報，轄區一家當舖內，有人表示要典當機車，業者覺得有問題報案求助，警員莊沛恆前往當鋪了解狀況。

據了解，20歲劉民近期受朋友慫恿投資虛擬貨幣，因為想要加碼，但手頭已現金，所以想要當掉機車變現。警方細心詢問朋友背景及投資方式後，依據投資管道及投資效益變化，告知劉男這是近期十分流行的投資詐騙，以高額報酬率為誘因，使人一步步走向陷阱，最終賠到積蓄全無。劉男聽完後才發現自己上當，感謝業者及警方及時勸阻。

警二分局呼籲，民眾進行投資要十分小心，不要輕信廣告及他人的話術，並要先做好功課，有基礎並了解後再投資操作。如接獲疑似詐騙電話，可撥打165反詐騙專線向警方諮詢，以保障財產安全。

基隆市劉姓男子到當鋪表示要典當機車，業者覺得不尋常。員警到場詢問後，發現他誤信詐騙集團投資虛擬貨幣圈套加以勸阻。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓男子到當鋪表示要典當機車，業者覺得不尋常。員警到場詢問後，發現他誤信詐騙集團投資虛擬貨幣圈套加以勸阻。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓男子到當鋪表示要典當機車，業者覺得不尋常。員警到場詢問後，發現他誤信詐騙集團投資虛擬貨幣圈套加以勸阻。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓男子到當鋪表示要典當機車，業者覺得不尋常。員警到場詢問後，發現他誤信詐騙集團投資虛擬貨幣圈套加以勸阻。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 當鋪 虛擬貨幣

延伸閱讀

司機戀上大奶直播主 竊老闆千萬現金抖內女友成人氣王

佯裝賣虛擬貨幣搶走900萬元 警逮7人法辦

幫派組詐騙集團誆投資虛擬貨幣 警逮21人送辦

山寨版勞力士換綠羅馬 網路交易訊息曝竊行

相關新聞

警開偵防車涉盜採林木 檢方搜索鳳林警分局偵查隊

花蓮鳳林警分局偵查隊竟涉嫌盜採林木，去年12月底，保七總隊在巡查監控時，發現有輛警用偵防車涉入盜採林木案，駕駛人正是偵查...

影／賓士男國道上演危險駕駛 手握「玉米」不握方向盤

國道3號新竹竹林路段去年底發生一起危險駕駛事件，一輛賓士高速行駛在中線車道，卻被途經的國道員警目睹，他竟未手握方向盤，反...

婦產科男醫被控利用權勢性交 手指內診符合常規不起訴

陳姓婦產科男醫師遭控，沒講清楚內診過程，直接以手指伸入陰道診療，挨告利用權勢性交罪。士林地檢署偵結，認定醫師先取得患者同...

「棋牌社」藏賭場 中壢警逮31人查扣70萬元

中壢警分局日前接獲有棋牌館違法賭博，警方隨即成立專案小組，經埋伏多日並收集相關跡證後，由地檢署指揮偵辦並向法院聲請搜索票...

比抓小偷簡單！所長巡邏警被攔下 「為民服務」抓長170公分臭青母

苗栗縣大湖警分局梅園派出所所長陳樹成日前執行山域清查巡邏勤務，途中被1名甘姓婦人匆忙攔下，稱說住家旁有大蛇，因家中壯丁外...

男騎車酒駕落跑 現場留斷指 埔里警比對指紋破案送辦

民眾自小客車遭不明車輛撞擊損毀，報案後埔里警方現場了解，發現現場地面竟然遺留斷指一節及血跡數攤，調閱附近監視器，找到設籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。