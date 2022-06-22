不只銀行的行員機警 當鋪業者也能幫助人脫離詐騙陷阱

基隆市劉姓男子到當鋪表示要典當機車，業者覺得不尋常，通報警方協助處理。員警詢問後，認為他誤信詐騙集團投資虛擬貨幣圈套，劉男才警醒「踩煞車」，保住機車，沒有越陷越深。

警隆警二分局今天表示，安瀾橋派出所20日下午接獲通報，轄區一家當舖內，有人表示要典當機車，業者覺得有問題報案求助，警員莊沛恆前往當鋪了解狀況。

據了解，20歲劉民近期受朋友慫恿投資虛擬貨幣，因為想要加碼，但手頭已現金，所以想要當掉機車變現。警方細心詢問朋友背景及投資方式後，依據投資管道及投資效益變化，告知劉男這是近期十分流行的投資詐騙，以高額報酬率為誘因，使人一步步走向陷阱，最終賠到積蓄全無。劉男聽完後才發現自己上當，感謝業者及警方及時勸阻。