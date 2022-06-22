男騎車酒駕落跑 現場留斷指 埔里警比對指紋破案送辦

民眾自小客車遭不明車輛撞擊損毀，報案後埔里警方現場了解，發現現場地面竟然遺留斷指一節及血跡數攤，調閱附近監視器，找到設籍南投縣埔里鎮的50歲黃姓男子，經指紋比對後，確認斷指者身分後，將仍全身酒味的黃姓機車騎士送醫外，並全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

埔里分局表示，6月21日8時50分許，接獲民眾報案，其停放於埔里鎮南盛街的自小客車，遭不明車輛撞擊損毀，經員警到場發現，現場地面竟然遺留一截斷指及血跡數灘。

警方除立即調閱附近監視器，也派出鑑識人員至現場採集斷指，員警隨即前往黃姓駕駛住處，發現黃姓駕駛全身酒味，經酒測酒精濃度達0.23 毫克，警方立即載送黃姓駕駛就醫。

警方同時由經指紋比對後，確認斷指者就是現年50歲的黃男，黃男表示，當晚因為騎機車酒駕肇事後，擔心遭警方查緝，所以才會逃離現場。

埔里分局指出，為有效遏止酒駕，酒駕加重罰則相關條文已於今年公告實施，除提高酒駕肇事、未肇事、同車乘客連坐罰則以外，酒駕拒測也修改為第一次拒測18萬元罰緩、第二次拒測36萬元罰緩等按次加重罰則，也將以公共危險送辦。