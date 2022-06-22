李妍慬直播賣貨傳糾紛 女客被禁言 半夜鬧場想看瑕疵

女星李妍慬（李妍瑾）直播賣貨傳出買賣糾紛，6月21日凌晨1時許，有女顧客疑似不滿購買二手衣，因有瑕疵未出貨（已退款）在直播間反應遭禁言，跑到李妍慬公司希望她出面處理，員工受不了半夜折騰報案，警方到場告知雙方權益，想提告可至派出所報案，女顧客隨後離去。

信義分局指出，21日凌晨1點14分許獲報，3分鐘趕赴現場，此地點為李妍慬公司出貨倉庫，女顧客因買賣糾紛到場，希望李妍慬出面處理，但倉庫僅有員工，老闆不在場，員工不堪女顧客半夜執著要找李妍慬，報警求助。

據了解，女顧客在直播買東西，購買了一批貨物，李妍慬公司已出貨，但唯獨一件二手衣，自認有瑕疵沒有出貨，且會退款處理。女顧客疑似因此在直播留言，提及此買賣糾紛遭直播間禁言，還疑似被網友說奧客無理取鬧，憤而跑道倉庫想找李妍慬理論，也想看二手衣到底哪處有瑕疵。

今警方指出，當晚警方到場雙方已無爭執，女顧客向警方稱「我很難過...他直播上太凶了」員工也向警方稱，這名消費者來這邊討個說法。警方見雙方在夜深人靜的巷弄，僵持不下沒有共識，便告知雙方的權益，如果要提告可以至派出所報案，隨後女顧客離去。目前派出所尚未收到相關買賣糾紛提告。

李妍慬21日在臉書發文指出一起買賣糾紛「其實我們直播都希望帶給人歡樂，跟一個不踩雷平台，你不滿意我們不能第一時間回覆你，因為我們工作人員要休假，週休二日我都有在講，禮拜一訊息量爆炸，小幫手回客服都回到手發炎了，你覺得網路霸凌，你還跑到我公司鬧到警察都來，我們真的沒有辦法照著你的要求做！我已經在賠售賣了，盡力給大家歡樂，我們真的沒辦法服務你，錢一定退！避免之後又有什麼爭議」。

貼文提及「藝人轉行大家能不能多點鼓勵，我都刷臉要折扣沒收代言費，將心比心你在罵我員工時你都沒想過人家也是有尊嚴，你來鬧到警察都來了，我家被你罵到一無是處的員工還好好安撫你，再將心比心今天你收到衣服199、299我給你是什麼品質？該解釋我都解釋給你聽了，既然不投緣那就別來買」