台中大雅東大路驚傳管線漏油 1騎士滑倒擦傷原因待查

台中大雅東大路二段南向車道，今早有民眾發現地面疑有漏油狀況，一名機車騎士經過滑倒自摔，受擦挫傷送醫治療；目前管線已無漏油，軍方人員也已至現場採驗，並通知清潔隊到場清理，大雅警方已封閉該路段前後路口，因通行車輛不多，目前車流順暢。

台中市大雅東大路二段南向車道，今早驚傳漏油事件，更有名機車騎士經過，滑倒自摔，造成擦挫傷；民眾發現後向警方通報，消防局派出協和分隊、大雅分隊、清泉分隊、第一大隊至現場搶救，隨即先行灑水降溫，避免漏油範圍擴大，摔傷民眾則被送至中港澄清醫院治療，意識清楚，無大礙。