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台中大雅東大路驚傳管線漏油 1騎士滑倒擦傷原因待查

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中大雅東大路二段南向車道，今早有民眾發現地面疑有漏油狀況，一名機車騎士經過滑倒自摔，受擦挫傷送醫治療；目前管線已無漏油，軍方人員也已至現場採驗，並通知清潔隊到場清理，大雅警方已封閉該路段前後路口，因通行車輛不多，目前車流順暢。

台中市大雅東大路二段南向車道，今早驚傳漏油事件，更有名機車騎士經過，滑倒自摔，造成擦挫傷；民眾發現後向警方通報，消防局派出協和分隊、大雅分隊、清泉分隊、第一大隊至現場搶救，隨即先行灑水降溫，避免漏油範圍擴大，摔傷民眾則被送至中港澄清醫院治療，意識清楚，無大礙。

大雅警分局表示，據民眾報案，稱疑為軍方管線於地面漏油，已封鎖該路段，目前管線已無漏油情形，軍方、中油也派員至現場察看，調查釐清漏油原由，清潔隊也趕至清理現場，預計最快於下午2時許可清潔完畢，恢復交通。

台中大雅東大路二段南向車道，今早由民眾發現漏油情形，軍方、中油已趕至現場釐清相關狀況。圖／民眾提供
台中大雅東大路二段南向車道，今早由民眾發現漏油情形，軍方、中油已趕至現場釐清相關狀況。圖／民眾提供
台中大雅東大路二段南向車道，今早由民眾發現漏油情形，消防局隨即趕至現場灑水降溫，避免災害擴大。圖／民眾提供
台中大雅東大路二段南向車道，今早由民眾發現漏油情形，消防局隨即趕至現場灑水降溫，避免災害擴大。圖／民眾提供

漏油 機車騎士 車道

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