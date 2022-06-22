台南堆高機搬運貨物架倒落 壓斷男工人右前臂

台南市安南區工業三路，今天中午11點多一處新建工廠工地發生堆高機搬運貨物架時，貨物架不慎倒落，壓傷52歲工地男工人，造成他右前臂斷肢，現場血流如注，被截斷右前臂經其他工人拾獲，消防局救護人員到場後，將傷者及斷肢一併送永康奇美醫院急救。

台南市安南區發生堆高機搬運貨物架時，貨物架不慎倒落壓斷男工人右前臂意外。記者黃宣翰／翻攝

台南市消防局救災救護中心，今天11點零5分接獲民眾報案，安南區工業三路一處新建工廠工地，發生貨物架倒落後，壓傷52歲男工人，右前臂斷肢，中心派遣土城及安南4車6人到場處理， 將受傷男工緊急送醫急救，他意識清楚，送往永康奇美醫院治療。另一名被壓工沒有大礙，沒有送醫。