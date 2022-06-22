影／高雄工地缺工用非法 移民署圍捕20名男女失聯移工

移民署署南區事務大隊高雄、台南、屏東等專勤隊，昨天聯手查捕非法工作的外籍工，在高雄市的建築工地、螺絲工廠及移工宿舍，查獲20名男女移工。這群移工至少來台3年，失聯或無故離開原工作處，透過2名男女仲介到其他工廠或工地工作，依違反就業服務法查辦。

移民署南區事務大隊高雄專勤隊表示，高雄市近年房地產景氣熱絡，加上許多企業設廠，缺工嚴重，部分業者為減少人事成本，鋌而走險聘雇用非法外來人口工作，昨天才聯手台南、屏東專勤隊，動員在高雄市查獲10男10女非法移工，包括12名越南人和8名印尼人。

移民署人員昨天兵分多路，分別在高雄市小港區某建築工地，查獲6名越南籍男女，當移民署人員抵達工地，表明來意，工地內便有非法移工四處逃竄，還有人躲到頂樓覆蓋水泥包的帆布下，或管線夾層都一一被揪出。 查緝人員另在岡山區某螺絲工廠，查獲5名越南男子和4印尼籍女子，並在林園區查獲移工承租鐵皮屋宿舍，躲著1名越南男子和4名印尼女子。

據了解，被捕的20名男女移工，年紀20歲到40歲，分別在3至5年前，以工作名義合法申請來台工作，但後來無故離開原申請工作的單位，經雇主通報失聯，其中有人透過范姓男子或印尼籍女子阿蒂仲介其他工作。

移民署高雄專勤隊長趙志成表示，雇用非法移工違反就業服務法，可處15萬元以上、75 萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，得不償失。