民宅黑狗撲咬誤傷台電維修人員 網反議論持棒打狗涉虐

昨日下午4時許，1名台電維修人員開維修車至桃園新屋區某處民宅附近執行維修作業，不料路旁民宅繫繩黑狗撲咬維修人員，讓人員氣的持棒朝狗搥打，引發虐狗嫌疑；台電今表示，因道路狹小，遭路旁黑狗咬傷腳跟，才持防護管線打狗；桃市府動物保護處指出，看影片確實有違反動物保護法，將待實際詢問飼主評估調查後處置。

從網路上露出的畫面看到，昨日派員至設置低壓防護線管，裝設完畢後，台電人員下車指揮車輛倒車時，遭路旁住戶繫繩黑狗含住維修人員腳跟造成受傷，因傷口疼痛難耐而怒持低壓防護線管打狗，造成民眾誤會虐狗。

飼主受訪指出，台電人員是在別處維修，把車停在他家門口，因人員踏入她家騎樓，狗出於防備才含住人員腳踝，而昨天帶狗去看醫生，獸醫說眼球出血加上受驚嚇，可能會引發心肌梗塞及腦震盪，皆待觀察。

飼主說，並無要求台電賠償，只希望台電的工安訓練要落實，也有誠意想賠償受傷員工的醫藥費，真心希望這些事情不會再發生。

台電今出面致歉表示，該員工情緒管理不佳，今上午與飼主說明並致上歉意獲諒解，未來將加強教育訓練，工作時應注意環境安全，避免類似意外，造成民眾觀感不佳。