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桃轎車違規左轉撞休旅車 1警4騎士受傷網嘆「待撞區」
桃園市蘆竹區捷運G13工地旁昨傳多人受傷車禍，一輛轎車違規左轉，導致對向直行車閃避不及，衝入機車待轉區，撞倒含1執勤員警在內等5名機車騎士，其中4人受傷送醫，警方將對違規駕駛開罰。
警方調查，41歲李姓男子昨天18許駕駛轎車，行經中正北路與南竹路口，違規由中正北路闖紅燈左轉往南竹路時，與對向直行往桃園方向、由25歲曾姓男子駕駛的休旅車發生碰撞，導致曾男車輛失控衝向路口機車待轉區。
昨天有網友在臉書社團「再出發，蘆竹南崁資訊大小事」po出車禍行車影像，引發網友議論，有人說「待轉區的機車好無辜啊」，更有人嘆「真的待撞區⋯」。
事發時待轉區有5輛機車，5騎士全被撞倒在地，其中57歲游男傷勢最重，左小腿開放性骨折，27歲曹男右手小指撕裂傷、32歲陳女左腳踝擦傷且右手疼痛，3人均由119送醫，而南竹派出所林姓員警及另一女子則因傷勢輕微未送醫。
汽車駕駛部分，違規左轉的李男頭部疼痛、左膝擦傷，挨撞的曾男則頭痛、雙膝疼痛、左手擦傷，兩人事後也由119送醫。
交通分隊員警獲報後至實施交通管制，並對現場駕駛實施酒測，眾人皆為零。警方表示，目前均未接獲騎士提告，將依法對違規左轉的李男處1800至5400元罰鍰。
蘆竹分局表示，林姓員警傷勢輕微，分局第一時間也致上慰問，目前狀況良好，工作生活也未受影響。
警方呼籲，駕車請遵守路口號誌、標誌指示，切勿因一時貪快，而造成意外之發生。
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